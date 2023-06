Fundo Social dá início aos Bazares Solidários nos bairros

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano deu início aos Bazares Solidários da Campanha do Agasalho na manhã desta quarta-feira (21), no bairro Parque Umuarama. Com outras ações previstas para as próximas semanas, a entidade contemplou cerca de 400 famílias.

Na ocasião, a presidente do órgão, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, esteve presente com os moradores da região, que tiveram a oportunidade de visitar a sede da Associação Amigos de Bairro Alvorada, Umuarama e Jardim Pompéia para verificar as peças de roupa masculina e feminina ao longo do dia, incluindo blusas, camisas, calças, moletons, sapatos e toucas. O processo se repetirá em outros pontos da cidade, tudo para contemplar o maior número de pessoas possível.

A diretora responsável pelo encaminhamento da Campanha do Agasalho, Sueli Eguchi, pontua que quanto mais doações recebidas pelo público, maior será o auxílio aos que mais precisam. "É muito importante contar com o apoio dos suzanenses e, para ajudar, basta dar uma olhada no seu guarda-roupa e separar aqueles itens que você não usa mais, desde que estejam em boas condições para uso e encaminhar para o Fundo Social", disse.

Já a presidente da Associação Amigos de Bairro Alvorada, Umuarama e Jardim Pompeia, Ivanir Soares de Olanda, destacou o prazer em ceder o espaço da entidade para a realização do bazar. "Este é um projeto lindo. Considerando os resultados que podem ser obtidos, somado ao empenho da primeira-dama Larissa e do Fundo Social em contribuir, nos sentimos muito honrados em fazer parte disso", comentou.