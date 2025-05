Fundo Social de Mogi lança Campanha do Agasalho na próxima quarta-feira (21/05)

A Campanha do Agasalho 2025 será lançada pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes, na próxima quarta-feira (21/05), às 18h30, em evento especial no Theatro Vasques. A iniciativa tem como meta arrecadar 220 mil peças, entre roupas infantis e para adultos (feminino e masculino), além de meias e cobertores, destinadas à população que mais necessita de ajuda neste inverno.

Os donativos serão entregues a 180 entidades, lideranças e associações de diversos bairros cadastrados no Fundo Social, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade no município.

Para isso, a ação contará com cerca de 200 postos de arrecadação distribuídos em escolas municipais, estaduais e particulares, ginásios esportivos, prédios públicos, supermercados, lojas e empresas parceiras.

A arrecadação vai acontecer do próximo dia 21 até 10 de agosto, período em que acontecerão a coleta nos diversos pontos e a triagem das doações, assim como as respectivas entregas.

Uma equipe de voluntários do Fundo Social realizará o trabalho de separação das peças arrecadadas, organizando tudo para que chegue às famílias de forma rápida e eficiente.

A presidente do Fundo Social de Mogi, Maira Cusatis, enfatiza que esta é uma das principais iniciativas de solidariedade desenvolvidas durante o ano. “Toda doação de roupas, meias e cobertores, em bom estado de conservação, é bem-vinda para ajudar a aquecer o inverno de quem mais precisa. Contamos com a colaboração dos mogianos e mogianas, que sempre são bastante solidários e têm colaborado de forma muito importante nas nossas ações para que possamos atender a população em situação de vulnerabilidade da cidade”, explica.

Quem quiser colaborar com doações ou busca mais informações sobre a campanha, pode entrar em contato pelo telefone 4798-6365 ou comparecer diretamente na sede do Fundo Social, que funciona no 1º andar do prédio da Prefeitura Municipal (Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

O lançamento da Campanha do Agasalho, no Theatro Vasques (Rua Dr. Corrêa, 515, no Centro), contará com programação cultural e tem entrada franca.