Fundo Social de Solidariedade de Ferraz realiza lançamento do programa "Lacre do Amor"

Ocorreu nesta quarta-feira (08), no auditório da Escola Técnica Estadual (ETEC) de Ferraz de Vasconcelos o lançamento do programa Lacre do Amor. A ação capitaneada pelo Fundo Social de Solidariedade visa arrecadar lacres de alumínio para trocar por cadeiras de rodas que beneficiarão a população carente.
O projeto é uma parceria entre a Condemat e a Spmar com o Fundo Social de Solidariedade. Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal e a Secretaria de Educação também estarão participando do projeto, onde cerca de 27 escolas da rede municipal e a Etec ajudarão na contribuição, totalizando 28 escolas.
A cada 140 garrafas pets cheias de lacre, o Fundo poderá fazer a troca por uma cadeira de rodas. A iniciativa beneficiará a população ferrazense que necessita desse tipo de locomoção, além de promover a solidariedade e a consciência ambiental.
“Juntem bastante lacres, porque além de ajudar o meio ambiente, também iremos beneficiar o nosso próximo”, destacou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cida Gambale.