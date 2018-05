Fundo Social de Suzano abre 60 vagas para Casamento Comunitário

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano vai abrir nesta quarta-feira (30), a partir das 14 horas, inscrições para o Casamento Comunitário 2018. A cerimônia será garantida a 60 casais, de graça. Interessados devem firmar seus cadastros no térreo do Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

No ato da inscrição, os casais devem estar munidos de documentos inerentes ao processo matrimonial, como Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), certidão de nascimento, comprovante de endereço, carteira profissional, comprovante de renda (holerite) que declare ganhos de até três salários mínimos e dados dos padrinhos (RG, CPF e comprovante de endereço). As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Noivos menores de 18 anos devem estar, ainda, acompanhados pelos pais no momento do cadastro. Se o interessado for divorciado, é necessária a apresentação da certidão de casamento original com a averbação do desquite.

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, após as inscrições, será realizada a análise dos documentos de cada casal. “No mês de junho, divulgaremos a lista dos contemplados e marcaremos a primeira reunião, momento em que passaremos todos os detalhes dessa grande cerimônia”, detalhou.

O Casamento Comunitário será realizado em setembro, no Centro de Formação de Atletas Maurice Bou Assi, localizado nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (avenida Brasil, s/nº – Jardim Imperador). O dia e o horário ainda serão definidos.

Além da gratuidade do enlace, o Fundo Social também fechou parcerias com empresas do município que vão possibilitar isenção no aluguel das vestimentas do casório (vestido de noiva e terno), bem como do buquê. Os noivos também não vão precisar se preocupar com gastos com maquiador e cabeleireiro, já que todos serão beneficiados com um dia no salão de beleza.

“Tanto as mulheres quanto os homens podem ficar despreocupados com o aluguel das roupas, bem como com a maquiagem e o cabelo. O Casamento Comunitário será totalmente gratuito. Toda a equipe do Fundo Social está debruçada sobre os detalhes para que a cerimônia seja perfeita e marque a vida de cada um dos 60 casais. Tenho certeza de que será memorável”, concluiu Larissa.