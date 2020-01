Fundo Social de Suzano inicia segunda edição da campanha ‘Tigela Cheia’

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebe doações de ração de cães e de gatos em sua segunda edição da campanha “Tigela Cheia”. A ação tem como objetivo oferecer apoio às entidades voltadas à proteção e ao bem-estar animal, devidamente cadastradas no órgão presidido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi, e para o projeto “Troca do Bem”, que fornece os itens em troca de recicláveis no Mercadinho do Bem.

Com slogan “Eles Precisam de Você”, a campanha está intensificando sua arrecadação para suprir a demanda, que cresceu nas últimas semanas. Quem quiser fazer doação, basta levar um saco de ração lacrado à sede do Fundo Social, localizada na sala 224 do Paço Municipal (rua Baruel, 501, 2º andar – Centro). “No ano passado, começamos com um projeto-piloto que deu muito certo e conseguimos arrecadar mais de meia tonelada de ração. Nesta edição, esperamos superar este número e destinar os itens a quem mais precisa”, disse.

Larissa explica ainda que, após receber os donativos, o órgão realiza a triagem e estoca em seu depósito. Em seguida, parte fica à disposição das Organizações Não-Governamentais (ONGs) e dos protetores de animais cadastrados na campanha “Tigela Cheia”. Já o restante vai para o Mercadinho do Bem, que recebe materiais recicláveis para trocar pela ração.

O projeto “Troca do Bem” funciona da seguinte maneira: todo cidadão que desejar pode trocar 50 garrafas PET inteiras, limpas e em bom estado e um quilo de latas de alumínio, de papelão ou de ferro por um quilo do alimento animal. As permutas devem ser feitas no Mercadinho do Bem, que fica no número 70 da rua Paraná, no Centro, ao lado do Cineteatro Wilma Bentivegna, às quintas-feiras, das 8 às 17 horas.