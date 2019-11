Fundo Social de Suzano participa de evento gastronômico regional

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano participa neste sábado (23) de mais uma edição do evento gastronômico “Sabores do Alto Tietê”, promovido pelo Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). A edição deste ano ocorrerá no Parque Municipal Bosque Maia, em Guarulhos. Suzano levará yakissoba, pão de mel e artesanato.



De acordo com a presidente do Fundo Social e coordenadora do conselho, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a atividade foi planejada com os demais municípios, a exemplo das edições anteriores. Suzano foi sede do evento em abril do ano passado. “Estamos animados por este encontro. Desta vez, além da gastronomia, teremos espaço para a programação cultural, com música, dança e artesanato, além de uma atenção especial ao turismo da região”, explicou



Para Larissa, a participação suzanense é importante para o fortalecimento da parceria e da integração com as demais cidades. “Hoje, Suzano se destaca como um dos principais municípios da região, avançando em diferentes aspectos. Manter a participação em eventos como este consolida nosso trabalho frente ao Fundo Social de Solidariedade, pelo desenvolvimento da cidade e de todas as demais vizinhas”, disse.

O evento “Sabores do Alto Tietê” tem entrada gratuita e ocorrerá neste sábado, das 11 às 21 horas, no Parque Municipal Bosque Maia, localizado na avenida Paulo Faccini, s/n, no centro de Guarulhos.