Fundo Social de Suzano recebe cem mantas por meio de ação voluntária

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu a doação de cem mantas artesanais confeccionadas voluntariamente por integrante do Lian Gong e do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti. As peças deverão atender à campanha “Inverno Solidário”, voltada à arrecadação de cobertores e agasalhos novos para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.

Ao todo, 19 pessoas fizeram parte da ação durante este período de isolamento social e suspensão das atividades do CCMI, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com a coordenadora da unidade, Adelaide Isabel Fischer, o trabalho foi desenvolvido em parceria com o projeto “Aquecendo Vidas”, do Lian Gong, liderado por Sônia Matsumura Kudeken

Nos últimos meses, a confecção das mantas em crochê foi a principal atividade desempenhada pelas voluntárias em casa. A produção das peças, feitas à mão, começou em março e foi finalizada em junho. “Nosso objetivo foi manter os integrantes do CCMI ativos, apesar da suspensão temporária das atividades presenciais da unidade, e poder ajudar o próximo por meio do Fundo Social. Fico muito contente com a adesão dos participantes, o crochê foi uma verdadeira terapia. Estamos sempre de prontidão para auxiliar no que for preciso”, explicou Adelaide.

Além da mão de obra voluntária, o material para confecção das mantas também surgiu por meio de doações e parcerias voluntárias com a empresa Bifum e a Associação Cultural Chinesa, que disponibilizaram ao CCMI kits a serem trocados por lã. Assim, foi possível dobrar a meta de 50 para cem mantas produzidas.

Com a campanha “Inverno Solidário”, o órgão municipal poderá disponibilizar essas peças às famílias que mais precisam, especialmente àquelas que têm bebês e crianças pequenas. “Agradeço de coração poder executar esta ação, que nos enche de amor. Fazer o bem traz um novo significado à vida. Enquanto eu embalava as mantas, eu pensava em cada criança que será aquecida”, disse Sônia, lembrando também de agradecer os demais voluntários, especialmente o apoio da Associação Cultural Chinesa de Suzano, em nome de Ellian Chiang.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Larissa Ashiuchi, expressou grande satisfação e gratidão ao receber os produtos. “São nesses momentos que percebemos o quanto a solidariedade transforma o mundo para melhor. Apesar deste triste cenário imposto pela pandemia, podemos contar com pessoas tão especiais, dispostas a simplesmente fazer o bem”, disse.

Larissa lembrou que a campanha “Inverno Solidário” continua a receber cobertores e agasalhos novos, evitando a exposição dos itens ao novo coronavírus. Quem quiser doar, pode telefonar para (11) 4745-2195 para mais detalhes. Também existe uma caixa de coleta em frente à sala 224 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro). “O nosso Fundo Social segue aquecendo corações, desta vez aquecendo vidas com o CCMI e o Lian Gong”, finalizou.