Fundo Social de Suzano recebe doação de alimentos até dia 12 de dezembro

O próximo dia 12 é o prazo final para as doações de alimentos não-perecíveis ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano, que pretende realizar a entrega de cestas básicas na segunda quinzena do mês.

A expectativa é de que as crianças de 3 mil famílias em situação de vulnerabilidade também sejam presenteadas com kits compostos por brinquedo, roupas e calçado.

O apadrinhamento dos pequenos também ocorre até a próxima quarta-feira, mediante participação solidária da população, que pode participar por meio de manifestação de interesse na sede do Fundo Social, localizado no Paço Municipal, na Rua Baruel, nº 501.

Esta é a segunda edição do Natal Solidário, encabeçado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Larissa Ashiuchi. A doação dos kits às crianças ocorre mediante apadrinhamento na unidade do órgão municipal, onde serão repassados dados da criança, como nome, idade, bairro, tamanho de roupa e calçado.