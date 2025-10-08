Fundo Social de Suzano recebe doação de uma tonelada de alimentos e 500 brinquedos

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu na última terça-feira (07/10) a doação de uma tonelada de alimentos, 20 quilos de lacres de lata de alumínio e 500 brinquedos. As entregas ocorreram no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, e foi acompanhada pela presidente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi.

Os itens foram arrecadados por meio de três ações distintas. Uma delas foi realizada pela empresa ICL Fertilizantes, que doou 50 cestas básicas, totalizando 698,2 quilos de alimentos, além de 20 quilos lacres de alumínio que serão trocados por uma cadeira de rodas. A entrega foi acompanhada pelos analistas de Meio Ambiente da empresa, Natália Rocha e Daniel Neto.

Na outra ação, o Fundo Social recebeu 395 quilos de alimentos que foram doados pela organização da “1ª Copa Gospel”, que começou no último sábado (04/10). Participaram desta entrega, além da primeira-dama, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, além do servidor da pasta, Miquéias Rodrigues, e do servidor da Secretaria Municipal de Governo, Gabriel Procópio.

Por sua vez, os 500 brinquedos foram arrecadados pela organização do jogo “Amigos do Jerry x Amigos do Andersinho”. A entrega foi realizada pelos dois responsáveis pela organização da partida, Márcio Souza Melo, o Jerry, e Anderson Souza, o Andersinho. O duelo entre os dois times ocorre neste domingo (12/10) Dia das Crianças, no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão. Cerca de 40 pessoas se inscreveram para participar do evento e, parte do dinheiro utilizado para pagar a inscrição, foi utilizado para a compra dos brinquedos, além da doação por parte de patrocinadores das duas equipes. O secretário Nardinho também participou da entrega dos brinquedos.

Os alimentos e brinquedos arrecadados serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Fundo Social. Já os lacres de alumínio serão encaminhados para a aquisição de cadeiras de rodas por meio do programa “Lacre Solidário” da SPMar, concessionária que administra os Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). Esses equipamentos beneficiam munícipes que necessitam de apoio em mobilidade.

O secretário de Esportes e Lazer destacou o apoio da organização de ambos os eventos esportivos para a arrecadação de itens para o Fundo Social. “Essa é mais uma prova que o esporte ajuda a transformar vidas, não só aquelas daqueles que praticam uma atividade, mas também da comunidade em volta. Tenho certeza de que tanto os alimentos quanto os brinquedos vão auxiliar diversas famílias da nossa idade”, destacou.

“Graças às doações, dezenas de famílias serão beneficiadas, especialmente as crianças, que ganharam novos companheiros para as brincadeiras. Agradeço imensamente a todos que participaram. Gestos como esse mostram que a solidariedade é também uma forma de cuidar do meio ambiente e das pessoas ao nosso redor”, destacou Déborah.

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebe doação de alimentos, roupas, itens de higiene pessoal, ração e outros itens de segunda à sexta-feira das 9 às 16 horas no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, sala 224, 2º andar – Centro). Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2188.