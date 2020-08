Fundo Social de Suzano reforça arrecadação no ‘Inverno Solidário’

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano está reforçando a campanha “Inverno Solidário”. Até o momento, o órgão arrecadou 500 cobertores para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as peças precisam ser novas para que não haja o perigo de contaminação.

Assim como no Estado, a cidade iniciou em junho o recebimento de itens, como cobertores, blusas, camisas, calças, meias e sapatos. Neste ano, devido à pandemia, a recomendação do Fundo Social estadual é de que os municípios acolham apenas itens novos, com o objetivo de não expor ninguém ao novo coronavírus.

“Estamos trabalhando de forma intensa para conseguir arrecadar mais itens às pessoas. Contamos com a colaboração de quem puder nos ajudar, principalmente durante a pandemia. Pedimos apoio para aquecer os lares das famílias suzanenses”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Suzano, Larissa Ashiuchi.

Empresas

As pessoas ou empresas que desejam realizar a doação, podem entrar em contato com o órgão municipal pelo telefone (11) 4745-2195, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto feriados, para definição da retirada ou entrega dos produtos de forma organizada e responsável, seguindo as recomendações dos órgãos de Saúde. Também há uma caixa em frente à sala 224 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro) para as pessoas poderem depositar os itens.