Fundo Social de Suzano entrega mais de 2 mil presentes

O Fundo Social de Solidariedade (FUSS) de Suzano encerrou a distribuição de presentes nesta quinta-feira (21). Ao todo, mais de 2 mil crianças assistidas por entidades sociais foram contempladas pelo projeto “Natal Solidário”.

Colocada em prática desde o começo de novembro, a iniciativa funcionou em dois momentos. Inicialmente, a equipe do órgão social presidido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi promoveu o apadrinhamento de suzanenses de até 12 anos. Para tanto, o FUSS contou com apoio de empresários e de associações do município.

Visando fomentar a adesão ao projeto, o “Natal Solidário” também contou com o “Bazar Social”, que funcionou entre os dias 23 de novembro e 15 de dezembro no shopping da cidade. Na oportunidade, o suzanense poderia escolher uma peça de roupa nova exposta no local e, em seguida, deveria apadrinhar uma menina ou um menino, providenciando um conjunto de roupas completo, com calçado, e um brinquedo. O local registrou 416 apadrinhamentos.

Segundo Larissa, ao todo, foram apadrinhadas 2.116 crianças. “Nesta primeira parte do projeto, tivemos apoio de empresários, de grandes corporações e de associações, além, é claro, da família suzanense, que participou do ‘Bazar Social’ promovido no shopping de Suzano”, explicou.

Com os presentes em mãos, o Fundo Social começou no dia 15 de dezembro a distribuição dos kits, que continham brinquedos, roupas e calçados. “Inclusive, nestes últimos seis dias, as entregas foram realizadas em todos bairros de Suzano”, afirmou.

A distribuição, de acordo com a esposa do prefeito Rodrigo Ashiuchi, começou no distrito de Palmeiras, na região sul, passando pelo Jardim do Lago, Jardim Brasil, Parque Umuarama, Parque Samambaia, Jardim Santa Maria e Fazenda Aya, por exemplo. Em seguida, as equipes do Fundo Social se deslocaram para a região norte, contemplando as crianças do Jardim Carla, Jardim São José, Miguel Badra, Cidade Boa Vista, Jardim Fernandes e Jardim São Bernardino.

Por fim, foi realizada a entrega na malha central do município, atendendo os bairros Vila Barros, Vila Amorim, Jardim Monte Sion, Chácara Sete Cruzes e Jardim Monte Cristo.

Para a primeira-dama de Suzano, o “Natal Solidário” teve o objetivo de celebrar a solidariedade, bem como a alegria das crianças da cidade. “Nesta reta final de 2017, nada melhor do que enaltecer o bem, por meio da solidariedade. Idealizamos este projeto, que, graças a Deus, foi um sucesso. Quero registrar meus agradecimentos a todos os apoiadores por acreditarem na transformação social e no sorriso de uma criança”, concluiu.