Fundo Social distribui 13 mil ovos de chocolate até domingo

O Fundo Social de Solidariedade contemplará mais de 13 mil suzanenses com ovos de chocolate até o domingo de Páscoa (09/04). Por meio da presidente do órgão, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, as entregas vêm sendo feitas junto às associações assistenciais cadastradas junto à Prefeitura de Suzano, garantindo doces de 150 gramas para que as famílias que mais precisam celebrem a festividade neste fim de semana.

Uma das entregas ocorreu na manhã desta quinta-feira (06/04), na Associação Educacional Cicera Tereza dos Santos, localizada no Jardim Margareth, para 260 famílias. No ambiente, Larissa e sua equipe foram recebidos pelo presidente da entidade, José Alex Trajano, e pela vice-presidente Miriam Warttusch, que as apresentaram às pessoas contempladas pelo serviço de acolhimento e reeducação.

Além destas, outras instituições do município também serão contempladas até o domingo de Páscoa, incluindo a Associação de Moradores do Jardim Gardênia, no bairro Rio Abaixo, a Comunidade Kolping Santa Luzia, na Vila Maluf, e o Instituto Nacional de Ações Comunitárias (Indac), no Jardim São José. Somados, os atendimentos nesses polos contemplarão 370 crianças e adolescentes.

Larissa pontua que garantir chocolates para quem mais precisa neste período é importante, tendo em vista o apelo comercial da data e a inclusão neste meio. “Embora o valor da ocasião venha da religião, muitas crianças e adolescentes esperam por este momento em virtude da oportunidade de ter um ovo de Páscoa. Por isso, trazemos esses doces para que se sintam mais abraçados e acolhidos”, constatou.

Outra ação do Fundo Social relacionada à data será uma “caça aos ovos” de Páscoa neste domingo (09/04), às 10 horas, no Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 - Jardim Imperador). A iniciativa contempla até 300 crianças, desde que suas famílias apresentem um tíquete que pode ser retirado na sede administrativa do local até as 17 horas deste sábado por um maior de idade responsável.

De acordo com a primeira-dama, celebrações desta natureza também são essenciais na manutenção de tradições. “Além do recebimento dos chocolates, estamos estimulando as crianças a pensar que a Páscoa é também um momento de solidariedade, amizade e respeito, valores essenciais para o convívio em sociedade”, finalizou.