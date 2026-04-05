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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Cidades

Fundo Social distribui mais de 8 mil itens de Páscoa e entrega 1,4 mil ovos a alunos do Profart

Ação ocorreu em diferentes equipamentos culturais do município e integrou mobilização que também levou a distribuição a diversas regiões de Suzano, por meio das associações de bairro

04 abril 2026 - 15h00Por De Suzano
Fundo Social distribui mais de 8 mil itens de Páscoa e entrega 1,4 mil ovos a alunos do ProfartFundo Social distribui mais de 8 mil itens de Páscoa e entrega 1,4 mil ovos a alunos do Profart - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano promoveu, ao longo da última semana, uma série de ações de Páscoa em diferentes regiões da cidade, com a distribuição de mais de 8 mil itens, entre ovos de chocolate e caixas de bombom, por meio de associações dos bairros. Entre os dias 25 de março e esta quarta-feira (01/04), também foi realizada a tradicional “caça aos ovos” nos equipamentos culturais do município, com a entrega de 1.425 ovos de Páscoa às crianças participantes do Programa de Formação Artística (Profart).

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul Ishi, acompanhou as atividades ao longo dos dias e esteve presente nas ações realizadas nos espaços culturais.

A programação teve início no dia 25 de março (quarta-feira), no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, com sessões às 10 e às 14 horas. No dia seguinte (26/03), a ação seguiu para o Centro Cultural Casa Branca, também com atividades nos períodos da manhã e da tarde.

Na sexta-feira (27/03), as atividades foram realizadas no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido, no Jardim Gardênia Azul, com encontros às 10 e às 14h30. Na segunda-feira (30/03), a iniciativa seguiu para o Centro Cultural Monteiro Lobato, no Jardim Colorado, com atividades nos períodos da manhã e da tarde.

Já na terça-feira (31/03), a programação ocorreu na Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva, no Parque Palmeiras, também nos períodos da manhã e da tarde. O encerramento aconteceu nesta quarta-feira (01/04), no Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz, mantendo o mesmo formato de atendimento.

Voltada às crianças atendidas nas oficinas culturais do município, a ação teve como foco proporcionar momentos de integração, recreação e convivência. Além da tradicional “caça aos ovos”, os participantes também participaram de atividades coletivas em um ambiente lúdico, fortalecendo vínculos e incentivando a participação nas ações desenvolvidas nos espaços públicos.

A iniciativa integrou a programação de Páscoa promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, que levou atividades a diferentes regiões de Suzano ao longo da semana. No total, mais de 8 mil itens foram distribuídos por meio de associações de bairro. Nos equipamentos culturais, a ação resultou na entrega de 1.425 ovos às crianças atendidas.

“Pensamos nessa ação com muito cuidado para proporcionar uma experiência significativa para as crianças. Além da brincadeira, buscamos incentivar a convivência, o compartilhamento e o fortalecimento dos vínculos entre os participantes. Paralelamente, também realizamos a distribuição de itens de Páscoa em diferentes regiões da cidade, ampliando o alcance das ações e levando esse gesto de carinho a ainda mais famílias”, afirmou a primeira-dama.

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