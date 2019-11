Fundo Social doa 25 mil garrafas PET para cooperativa de reciclagem

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano fez a doação de 25 mil garrafas PET à Cooperativa de Trabalho em Reciclagem Unidos Venceremos (Univence). Os itens foram arrecadados ao longo do ano por meio do Mercadinho do Bem, unidade coordenada pelo órgão municipal por meio do projeto Troca do Bem.

A entrega foi realizada na tarde desta segunda-feira (25) na Central de Triagem de Resíduos, no Jardim Colorado, pela presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, que estava acompanhada dos secretários municipais de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi, e de Cultura, Geraldo Garippo.

A chegada dos itens acarretará em um incremento relevante na renda dos cooperados neste fim de ano. “A doação deve aumentar em 40% o valor que estávamos prevendo arrecadar neste período. Por isso, só temos a agradecer a Prefeitura de Suzano por essa iniciativa, que vai ajudar dezenas de famílias que dependem do sustento na Central de Triagem”, disse a presidente da Univence, Alessandra de Paula Vieira.

Para Larissa Ashiuchi, o projeto Troca do Bem cumpre o seu papel quando possibilita uma doação em grande quantidade como esta. “Sem dúvida, é algo que chega em boa hora. Ficamos muito satisfeitos de poder proporcionar esse auxílio à cooperativa e a todos os envolvidos. Mostra como o Mercadinho do Bem é uma iniciativa da nossa gestão que deu certo e que as pessoas abraçaram, entendendo a sua importância e contribuindo em prol do próximo e do meio ambiente”, destacou.

O Mercadinho do Bem funciona na rua Paraná, 70, no centro de Suzano, ao lado do Cineteatro Wilma Bentivegna. Interessados podem realizar trocas de materiais recicláveis por mudas de árvore, livros, alimentos ou ração. As terças-feiras são destinadas à causa ambiental e educacional, as quartas-feiras à causa social e as quintas-feiras à causa animal, das 8 às 17 horas.