Fundo Social doa 4.892 caixas de bombons para 43 associações de 25 bairros

A solidariedade ganhou forma e sabor em Suzano nesta Páscoa, isso porque o Fundo Social de Solidariedade da cidade doou 4.892 caixas de bombons para 43 associações e entidades distribuídas em 25 bairros, graças à mobilização de servidores públicos em uma grande gincana solidária. A ação fez parte da campanha “Servidores Solidários de Páscoa”, realizada na terça-feira da última semana (08/04), e contou com a participação de todas as secretarias municipais e da Câmara.

A iniciativa teve como principal objetivo tornar a Páscoa mais doce para centenas de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. A arrecadação aconteceu em formato drive-thru, no recuo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro. A modalidade facilitou a entrega dos donativos, permitindo que os participantes fizessem as doações sem precisar sair do carro.

Em dez dias, que foram concluídos neste sábado, uma grande força-tarefa foi realizada pelo Fundo Social para levar esses chocolates às crianças e famílias em situação de vulnerabilidade, adoçando e tornando mais feliz a Páscoa de milhares de pessoas dos quatro cantos da cidade. A ação beneficiou diretamente moradores dos bairros Jardim Nena, Jardim Monte Cristo, Vila Amorim, Cidade Boa Vista, Vila Monte Sion, Jardim Nazareth, Jardim Europa, Cidade Miguel Badra, Jardim Casa Branca, Jardim do Lago, Jardim São Luís, Vila Fátima, Vila Maria de Maggi, Jardim Luela, Jardim Colorado, Jardim Cacique, Jardim Brasil, Parque Buenos Aires, Parque Umuarama, Jardim Ikeda, Jardim Leblon, Jardim São Bernardino, Jardim São José, Cidade Edson e Fazenda Aya.

A presidente do órgão, a primeira-dama Déborah Raffoul, foi a campo realizar as doações pessoalmente a várias instituições instaladas no município. Ela destacou a importância da união entre os servidores e o impacto positivo da mobilização. “Foi emocionante! Ver tantas pessoas engajadas em um único propósito mostra o quanto a solidariedade está presente no dia a dia do nosso serviço público. Cada caixa de bombom representou carinho, cuidado e esperança para quem mais precisa”, afirmou.

A dinâmica da gincana foi simples, mas eficaz: cada secretaria teve um recipiente exclusivo para depositar as caixas de bombons, possibilitando a contagem de pontos e estimulando a competição saudável entre os setores. A mobilização rendeu 4.045 caixas no dia da arrecadação.

A soma final com as doações subsequentes chegou a 4.892 caixas de bombons doadas às associações. A entrega dos donativos contemplou 43 entidades da cidade, entre associações instaladas em 25 bairros, centros de assistência social, projetos voltados à infância e organizações voltadas ao público idoso.

“O chocolate na Páscoa é um gesto simples, mas que representa muito. Para muitas crianças e famílias, esse será o único presente que receberão nesta data, e isso nos motiva ainda mais a seguir com ações como essa”, declarou o vice-prefeito, Said Raful.

O prefeito Pedro Ishi celebrou o sucesso da ação e reforçou o espírito de equipe. “Fico muito feliz em ver o comprometimento dos servidores em uma ação tão especial. A Páscoa é um momento de renovação, e poder proporcionar alegria para essas famílias por meio do trabalho conjunto é algo que nos enche de orgulho”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.