Cidades

Fundo Social e Assistência reúnem associações no Cineteatro e reforçam parcerias em Suzano

Evento contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e da ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi

25 fevereiro 2026 - 18h10Por De Suzano
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social reuniram, nesta quarta-feira (25/02), quase 80 associações beneficiadas pela prefeitura no Cineteatro Wima Bentivegna, no centro, para promover atualização cadastral e reforçar a parceria na cidade.

O objetivo foi estreitar a relação por meio da coleta de dados necessários para seguir garantindo suporte às famílias em situação de vulnerabilidade. Na ocasião, também foram compartilhadas informações sobre o trabalho voltado ao público atendido.

O encontro foi conduzido pela presidente do órgão municipal, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, e contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi; do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi; da ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; e do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo.

Durante o evento, foram feitos anúncios importantes que ampliam as perspectivas de atuação das entidades e que garantirão mais oportunidades para as pessoas que são alcançadas pelos projetos. Por parte da Assistência Social, está prevista a ampliação do programa estadual “Vivaleite”, que viabiliza a oferta de leite pasteurizado aos munícipes em situação de vulnerabilidade, para a região do Caulim; e um também um novo serviço de convivência para crianças e adolescentes para atender cem munícipes na região da Casa Branca. Ainda foram promovidos esclarecimentos sobre certificações junto aos conselhos municipais.

Pelo Fundo Social, foi comunicada aos presentes a intenção da prefeitura de aumentar substancialmente a oferta de vagas nos cursos no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) já nos próximos meses, para que sejam emitidos 900 certificados por semestre, a partir da formalização do vínculo com os orientadores. O resultado será um aumento do número de professores, cursos mais longos e com a oferta de apostilas.

Também na atividade desta quarta-feira, a primeira-dama trouxe alguns números referentes ao trabalho do Fundo Social no ano de 2025, destacando a arrecadação de mais de 50 toneladas de alimentos, mais de 300 mil peças arrecadadas com a Campanha do Agasalho, entrega de mais de 500 kits-maternidade, distribuição de mais de 6 mil absorventes em 47 escolas estaduais, oferta de 8 mil consultas oftalmológicas pelo Programa da Boa Visão, 1.747 alunos certificados pelo Saspe e 1,4 mil participações nas atividades do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti.

O secretário Geraldo Garippo afirmou que a relação próxima do Fundo Social com as associações é fundamental para o acolhimento que é proporcionado à população. “Esta ação fortalece a corrente de solidariedade a partir do diálogo. Temos que estar sempre mobilizados para chegarmos a todos os locais e aos cidadãos que mais precisam. Estamos juntos para garantir que as entidades possam alcançar cada vez mais munícipes, proporcionando mais dignidade e acesso aos serviços públicos ”, declarou Garippo.

O prefeito Pedro Ishi frisou que o diálogo com as entidades é fundamental para que a administração possa garantir o acolhimento necessário. “É uma grande satisfação poder contar com tantas pessoas que se preocupam em proporcionar o bem para as famílias suzanenses. Por isso, temos sempre esse encontro no início do ano para atualizar os dados e mantermos a conexão devida com todos. Assim entendemos as demandas e fazemos chegar os serviços e os recursos que são necessários para que o trabalho continue sendo densevolvido”, pontuou o chefe do Executivo.

A primeira-dama cumprimentou os integrantes de associações que marcaram presença e enalteceu o trabalho de todos em prol da população. “Viemos aqui para dizer que estamos à disposição das entidades que nos ajudam com as ações solidárias nos quatro cantos da cidade. Só por conta desta atuação é que se torna possível conhecermos a realidade de cada local. Isso nos dá a condição de realizar iniciativas que são necessárias em cada momento do ano. Seguiremos caminhando lado a lado para que os munícipes em situação de vulnerabilidade possam contar sempre conosco”, destacou Déborah.

Também participaram da atividade o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione; o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, e os diretores da administração municipal Carlos Santiago de Araújo (Sistema Único de Assistência Social), Sueli Eguchi (CCMI), Regiane Borges (Proteção Especial da Assistência Social) e Beatriz Leite (Fundo Social).

 

