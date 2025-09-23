Fundo Social entrega absorventes para 47 escolas estaduais de Suzano

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano iniciou nesta segunda-feira (22/09) mais um ciclo de ações voltadas à dignidade menstrual, que garantirá a entrega de 4.512 absorventes nas escolas estaduais por meio da campanha “Todas por elas”. A presidente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, começou esse trabalho com uma visita à Escola Estadual Batista Renzi, na Vila América.

A iniciativa alcançará todas as 47 escolas estaduais de Suzano, sendo que em cada uma ocorrerá a entrega de 12 pacotes com oito unidades, assim como aconteceu na visita desta segunda-feira. As ações estão sendo desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, por meio do diálogo com a Diretoria de Ensino. A expectativa é de que, sempre que necessário, ocorra a reposição dos itens, conforme solicitação das unidades ou da própria diretoria.

Esta mobilização reforça o compromisso da Prefeitura de Suzano em implementar políticas que beneficiem diretamente a população feminina, assegurando que a assistência chegue a quem mais precisa.

A distribuição dos absorventes só foi possível pela mobilização da sociedade em torno desta causa, a partir da adesão à campanha da administração municipal iniciada em março, com o objetivo de dar suporte às mulheres que enfrentam dificuldades no acesso a itens de higiene básicos. Para garantir uma arrecadação expressiva, o Fundo Social incentivou a doação em alguns dos eventos que foram organizados pelo órgão ou em parceria com outras entidades.

Entre as atividades que contribuíram para o sucesso da iniciativa, podem ser citadas aquelas que integraram a programação da campanha “Agosto Lilás”, incluindo o 1º Fórum Contra a Violência Doméstica e Familiar, realizada na sede da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na Vila Adelina, em 14 de agosto; e a 3ª caminhada da Patrulha Maria da Penha pelo Fim da Violência Contra a Mulher, realizada em 30 de agosto, que reuniu mais de 700 pessoas nas ruas do centro da cidade.

A primeira-dama destacou que essa iniciativa mostra a importância da causa e atenção da prefeitura com a população feminina. "A pobreza menstrual é uma realidade que impacta diretamente a saúde, a educação e a qualidade de vida de muitas mulheres e adolescentes. Por isso, é muito especial para mim poder começar esse trabalho na escola onde eu estudei e garantir às alunas o acesso a esse item essencial, que promove dignidade e igualdade”, ressaltou.

Déborah ainda fez questão de enaltecer o trabalho desenvolvido em conjunto com a Secretaria da Educação do Estado. “Queria cumprimentar de forma especial o dirigente Leonardo Felício, que tem nos ajudado a realizar essa ação nas escolas. O apoio do Governo do Estado nos possibilita o acesso às unidades e a entrega dos absorventes às alunas”, declarou a presidente do Fundo Social de Suzano.

As doações de pacotes de absorventes ainda podem ser realizadas na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2188.