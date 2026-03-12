Fundo Social faz troca solidária para jogo do Suzano Vôlei contra o JF Vôlei neste domingo (14)

O Fundo Social de Solidariedade está promovendo a troca de ingressos sociais para o jogo do Suzano Vôlei contra o JF Vôlei, que será disputado neste domingo (15/03), às 18 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A partida é válida pela 20ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei.

Os torcedores podem garantir a entrada para o duelo mediante doação de uma caixa de bombons na sede do órgão municipal, situada na sala 224 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro), tanto na quinta quanto na sexta-feira (12 e 13/03) desta semana, das 9 às 16 horas. Podem ser adquiridos até cinco ingressos por pessoa.

O clube também disponibiliza bilhetes no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos. Neste caso, os tíquetes são representados por QR Codes, que serão validados na data da partida mediante a entrega dos chocolates ao Fundo Social. Menores de 16 anos possuem a condição especial de retirar o ingresso sem a necessidade de realizar a doação, mas precisam apresentar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

O time suzanense busca se consolidar no grupo dos oito times que irão se classificar para os playoffs da competição e segue na disputa direta com as equipes que estão posicionadas entre a 5ª e 9ª colocação, incluindo Guarulhos, Monte Carmelo (MG), Goiás e Sesi-Bauru. Já o adversário de domingo ocupa a última colocação na tabela e já está rebaixado para a Superliga B. Depois desse jogo, faltarão apenas dois jogos para o término da primeira fase.

Segundo a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, essas trocas sociais reforçarão as ações do órgão municipal voltadas à Páscoa. “Queremos garantir a distribuição de chocolates para famílias em situação de vulnerabilidade. Por isso, é muito importante a colaboração de todos. A torcida pode ajudar a equipe a conquistar grandes resultados em quadra e também fazer parte do time da solidariedade”, ressaltou Déborah.

Para o prefeito Pedro Ishi, a partida contra o JF Vôlei poderá ser mais um passo do time rumo à classificação para a próxima fase. “Vamos todos juntos empurrar a equipe para mais uma vitória, que pode valer um avanço na tabela. Convidamos os torcedores a realizarem a troca social, para que possam assistir ao jogo e contribuir com a doação de chocolates. É mais uma oportunidade para prestigiar uma grande atração e aderir à nossa linda campanha de solidariedade”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.