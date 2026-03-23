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Jornal Diário de Suzano - 22/03/2026
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Mobilização

Fundo Social garante 1,7 tonelada de alimentos em parceria com Magic City

Evento 'Pool Party da Véia', realizado no parque aquático no último sábado (21/03), reuniu cerca de 4 mil pessoas e teve acesso viabilizado por meio de ingresso solidário com doação de itens não perecíveis

23 março 2026 - 18h15Por De Suzano
Ação reuniu cerca de 4 mil pessoas ao longo da festaAção reuniu cerca de 4 mil pessoas ao longo da festa - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Com foco no fortalecimento das ações de segurança alimentar e no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, a parceria entre o Fundo Social de Solidariedade de Suzano e o Magic City resultou na arrecadação de mais de 1,7 mil quilos de mantimentos durante o evento “Pool Party da Véia”, promovido no parque aquático na manhã do último sábado (21/03). A ação contou com as presenças da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul Ishi, e da diretora do órgão municipal, Beatriz Leite, e reuniu cerca de 4 mil pessoas ao longo da festa.

A arrecadação foi viabilizada por meio do modelo solidário adotado pelo empreendimento, que associou o acesso ao evento à doação de alimentos não perecíveis. A iniciativa integra as ações sociais desenvolvidas pelo Magic City em parceria com o Fundo Social de Suzano e com a Rádio Energia 97 FM, com foco na ampliação da rede de apoio às famílias atendidas no município.

Durante o evento, o público acompanhou apresentações de DJs e participou das atividades recreativas oferecidas no espaço. A atuação do Fundo Social garantiu a organização da arrecadação e a destinação adequada dos donativos, que passarão por triagem antes de serem encaminhados às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A entrega também contou com a participação de representantes do parque, incluindo o CEO do empreendimento, João Palhari; o diretor operacional, Kinder Fiore; e a gestora de ESG, Talita Bernardino.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social destacou o impacto direto da iniciativa. “A gente vê, na prática, como ações como essa fazem a diferença. Esses alimentos chegam para famílias que realmente precisam, e isso só é possível quando existe parceria e continuidade. O Magic City tem sido um grande aliado nesse processo”, afirmou Déborah.

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