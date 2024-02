Fundo Social inicia troca de ingressos para partida do Suzano Vôlei

O Fundo Social de Solidariedade iniciou a troca de alimentos por ingressos para a partida do Suzano Vôlei contra o vice-líder da Superliga, São José dos Campos, que ocorre nesta sexta-feira (01/03) às 18h30. A partida será realizada na Arena Suzano, dentro do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

Torcedores interessados em adquirir um ingresso precisam comparecer até o dia da partida, das 9 às 16 horas, na sede do órgão, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro) para realizar as trocas. Cada quilo de alimento não perecível vale um ingresso.

O Fundo Social aceita a doação de diversos tipos de alimentos, como arroz, feijão, macarrão, café, óleo, dentre outros, com exceção de açúcar. Além dos tíquetes ofertados no órgão municipal, a população também pode adquirir as entradas por meio do site oficial do time: suzanovoleioficial.com.br/ingressos. Assim como ocorre na troca de alimentos feita pelo Fundo Social, é adotada a limitação de cinco ingressos por pessoa. Os bilhetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados no dia da partida, mediante a doação de alimentos.

Com relação ao público menor de 16 anos, as entradas podem ser retiradas sem a necessidade de efetuar a doação. No entanto, é obrigatória a apresentação de um documento de identidade e estar acompanhado de um responsável maior de idade.

O Suzano Vôlei é o 9º colocado na classificação geral da Superliga e joga para retornar à zona de playoffs da competição. O time terá sequência difícil e, por isso, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, reforçou o convite aos torcedores para comparecerem na Arena. “Será um jogo duro contra o vice-líder da Superliga, porém, tenho certeza, que se nossa torcida comparecer em peso faremos um grande jogo. Além de ajudar o time, os torcedores doam para famílias que necessitam de alimentos, promovendo um grande trabalho social pela nossa cidade”, afirmou.