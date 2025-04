Fundo Social inicia troca solidária de ingressos para semifinal do Suzano Vôlei

As atenções do vôlei brasileiro estão voltadas para as semifinais da Superliga Masculina e o Suzano Vôlei vive grande expectativa para o segundo jogo contra o Campinas. Pensando no tamanho desse encontro, o Fundo Social de Solidariedade inicia nesta quinta-feira (24/04) a troca de alimentos por ingressos para a partida que deverá lotar a Arena Suzano e manter vivo o sonho do time da casa de ser um dos finalistas da temporada 2024/2025 da maior competição da modalidade no Brasil.

O jogo acontece neste sábado (26/04), às 21 horas. Os torcedores que não conseguiram reservar suas entradas pela internet terão uma nova chance de garantir presença no duelo histórico. O órgão está disponibilizando carga de ingressos solidários e as entradas poderão ser obtidas mediante a doação de alimentos não perecíveis, exclusivamente na sede do Fundo Social, que fica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro). A troca solidária surge como alternativa acessível para quem ainda quer apoiar o time da casa nesta etapa crucial da competição, já que os ingressos reservados pelo site do clube esgotaram em cerca de 24 horas por conta da alta procura.

De acordo com a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, a campanha tem um duplo objetivo: encher a Arena Suzano com o calor da torcida e arrecadar mantimentos para famílias em situação de vulnerabilidade no município. “Esse é um momento especial para Suzano. Estamos mais uma vez ao lado do nosso time e, também, reforçando o espírito de solidariedade que move a nossa cidade. Com a troca solidária, o torcedor contribui com quem mais precisa e ainda vive a emoção de uma semifinal de Superliga”, declarou.

A troca solidária de ingressos ocorre até que a carga de bilhetes solidários se esgote. Cada ingresso poderá ser trocado por um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão, macarrão, leite em pó, farinha e óleo. Importante destacar que não serão aceitos alimentos perecíveis, com embalagem violada ou vencidos.

Para ampliar a oportunidade para que mais pessoas possam assistir a partida, é adotada a limitação de cinco entradas por pessoa. Menores de 16 anos possuem a condição especial de retirar o ingresso sem a necessidade de realizar a doação, mas precisam apresentar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

Expectativa máxima

O jogo promete ser uma das partidas mais emblemáticas da história recente do esporte na cidade. O time suzanense foi superado no primeiro duelo fora de casa e agora joga para forçar uma terceira partida que pode garantir a equipe na grande final da competição, que reúne os melhores clubes do país.

A última vez que o Suzano chegou à final da Superliga foi na temporada 1998/1999, quando foi superado pela Ulbra. Passar pelo Campinas credencia a equipe suzanense a disputar um título que não conquista desde a temporada 1996/1997.

De acordo com o prefeito Pedro Ishi, a arrecadação dos alimentos para o jogo será destinada a famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas por programas municipais e ações do próprio Fundo Social de Solidariedade. “Sabemos da força do esporte em mobilizar a comunidade. Esta é uma forma de transformar essa energia em algo ainda maior, ajudando quem realmente precisa. Cada doação fará a diferença e tenho certeza que nossa torcida irá apoia”, completou o chefe do Poder Executivo municipal.