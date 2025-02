Fundo Social intensifica pedidos para doação de produtos de higiene e de limpeza

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano intensificou nesta segunda-feira (03/02) os pedidos de doação de produtos de higiene e de limpeza para destinar às pessoas afetadas diretamente pelas chuvas registradas na cidade no último final de semana. A iniciativa é da presidente do órgão municipal, Déborah Raffoul, por causa da necessidade do momento.

O objetivo da campanha, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, é arrecadar itens como sabonete, papel higiênico, absorvente, pasta de dente, desodorante, sabão em pó, detergente, entre outros.

Os materiais podem ser entregues por qualquer munícipe na sede do Fundo Social de Solidariedade, que fica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro) de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas; ou na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais, o Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Déborah afirmou que este é um momento fundamental para a população demonstrar solidariedade com as famílias atingidas de forma mais significativa pelas chuvas. “A doação é muito importante para nos ajudar neste momento. Gostaríamos de pedir o apoio para cada munícipe para auxiliarmos quem mais precisa. Por mais que nossa cidade tenha resistido bem à força das chuvas, muitas famílias precisam de ajuda. Conto com a participação da população”, declarou.

Nas últimas 72 horas, Suzano recebeu um acumulado de 172,8 milímetros (mm) de chuvas. Isso equivale a mais de 172 litros de água em um metro quadrado. Só na noite de sexta-feira (31/001), foram mais de 100 milímetros em alguns pontos da cidade dentro de um intervalo de três horas. “É uma pluviometria muito expressiva, que afetou algumas pessoas. Por isso, contamos com o apoio da população com as doações”, pediu.