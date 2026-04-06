Fundo Social intensifica trocas de ingressos para shows de aniversário de Suzano

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano intensificou, nesta segunda-feira (06/04), a troca solidária de ingressos para os shows do aniversário de 77 anos de emancipação político-administrativa. A ação visa arrecadar alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social do município e garantir à população o acesso às apresentações do “Suzano Music Festival”, que começam na quinta-feira (09/04) e seguem até domingo (12/04), no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).
A iniciativa viabiliza acesso aos shows mediante a doação de alimentos específicos, conforme a data da apresentação. A campanha tem mobilizado a população e reforçado o caráter solidário das comemorações, unindo entretenimento e solidariedade. A programação contará com o cantor Leonardo na abertura (09/04), seguido por Murilo Huff (10/04), Léo Santana e a dupla Maiara & Maraisa (11/04), e a banda Roupa Nova no encerramento, no dia 12.
Para garantir os ingressos, o público deve realizar a troca de acordo com o item solicitado para cada dia. Para o dia 9, é necessário doar um quilo de arroz. Para 10 de abril, a troca é por um litro de óleo. Já para os shows do dia 11, o ingresso poderá ser retirado mediante a doação de um quilo de macarrão (dois pacotes) ou um litro de leite. No último dia, 12 de abril, é solicitado um quilo de feijão.
Cada pessoa pode retirar até cinco ingressos por show, sendo necessário ter mais de 18 anos para realizar a troca. Menores de idade poderão participar dos eventos desde que acompanhados por pais ou responsáveis. A distribuição segue enquanto houver ingressos disponíveis.
Os alimentos arrecadados serão destinados às ações assistenciais do município, fortalecendo a rede de apoio às famílias atendidas pelo Fundo Social. A presidente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou o engajamento da população e a importância da iniciativa.
“A gente já alcançou uma marca importante de arrecadação e seguimos contando com a participação das pessoas. É uma iniciativa que permite unir a programação de aniversário da cidade com uma ação solidária, garantindo que os alimentos cheguem a quem precisa. Também reforçamos a importância de que os produtos estejam dentro do prazo de validade, para que possam ser utilizados com segurança pelas famílias atendidas”, afirmou.
Pontos de troca
- Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa
Rua Baruel, 501 – Centro
Segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas
- Mercado Municipal de Suzano
Rua Nove de Julho, 1.255 – Jardim Santa Helena
Terça a sexta-feira, das 8 às 20 horas (quartas até 21 horas)
Sábado, das 8 às 16 horas
Domingo, das 8 às 13 horas
- Suzano Shopping
Segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas
Domingos, das 10 às 20 horas
Equipamentos culturais (segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas)
- Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva – Rua Manoel Ramos, 14 – Parque Palmeiras
- Centro Cultural Monteiro Lobato – Rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique
- Centro Cultural Fumiko Fukushima Katsumata – Rua Getúlio Moreira de Souza, 30 – Jardim Casa Branca
- Centro Cultural Nelson da Cruz – Rua Dr. Artur Saboya, 389 – Cidade Boa Vista
- CEU Alberto de Souza Candido – Rua Teruo Nishikawa, 512-712 – Jardim Gardênia Azul
- Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi – Rua Benjamin Constant, 682 – Centro