Fundo Social intensifica trocas de ingressos para shows de aniversário de Suzano

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano intensificou, nesta segunda-feira (06/04), a troca solidária de ingressos para os shows do aniversário de 77 anos de emancipação político-administrativa. A ação visa arrecadar alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social do município e garantir à população o acesso às apresentações do “Suzano Music Festival”, que começam na quinta-feira (09/04) e seguem até domingo (12/04), no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

A iniciativa viabiliza acesso aos shows mediante a doação de alimentos específicos, conforme a data da apresentação. A campanha tem mobilizado a população e reforçado o caráter solidário das comemorações, unindo entretenimento e solidariedade. A programação contará com o cantor Leonardo na abertura (09/04), seguido por Murilo Huff (10/04), Léo Santana e a dupla Maiara & Maraisa (11/04), e a banda Roupa Nova no encerramento, no dia 12.

Para garantir os ingressos, o público deve realizar a troca de acordo com o item solicitado para cada dia. Para o dia 9, é necessário doar um quilo de arroz. Para 10 de abril, a troca é por um litro de óleo. Já para os shows do dia 11, o ingresso poderá ser retirado mediante a doação de um quilo de macarrão (dois pacotes) ou um litro de leite. No último dia, 12 de abril, é solicitado um quilo de feijão.

Cada pessoa pode retirar até cinco ingressos por show, sendo necessário ter mais de 18 anos para realizar a troca. Menores de idade poderão participar dos eventos desde que acompanhados por pais ou responsáveis. A distribuição segue enquanto houver ingressos disponíveis.

Os alimentos arrecadados serão destinados às ações assistenciais do município, fortalecendo a rede de apoio às famílias atendidas pelo Fundo Social. A presidente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou o engajamento da população e a importância da iniciativa.

“A gente já alcançou uma marca importante de arrecadação e seguimos contando com a participação das pessoas. É uma iniciativa que permite unir a programação de aniversário da cidade com uma ação solidária, garantindo que os alimentos cheguem a quem precisa. Também reforçamos a importância de que os produtos estejam dentro do prazo de validade, para que possam ser utilizados com segurança pelas famílias atendidas”, afirmou.

Pontos de troca

Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa

Rua Baruel, 501 – Centro

Segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas

Mercado Municipal de Suzano

Rua Nove de Julho, 1.255 – Jardim Santa Helena

Terça a sexta-feira, das 8 às 20 horas (quartas até 21 horas)

Sábado, das 8 às 16 horas

Domingo, das 8 às 13 horas

Suzano Shopping

Segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas

Domingos, das 10 às 20 horas

Equipamentos culturais (segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas)