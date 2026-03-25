Fundo Social já soma 2 toneladas de alimentos com troca de ingressos para shows 

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano já arrecadou cerca de 2 toneladas de alimentos por meio da troca solidária de ingressos para os shows que integram a programação de aniversário da cidade. A iniciativa segue em andamento e permite que a população garanta acesso às apresentações mediante a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A ação está vinculada ao “Suzano Music Festival”, evento particular que será realizado entre os dias 9 e 12 de abril, no Parque Municipal Max Feffer, com quatro dias de apresentações. A programação conta com o cantor Leonardo na abertura (09/04), seguido por Murilo Huff (10/04), Léo Santana e a dupla Maiara & Maraisa (11/04) e a banda Roupa Nova no encerramento (12/04).

Para garantir os ingressos, é necessário realizar a troca por alimentos específicos, conforme a data do show. Em 9 de abril, a entrada será mediante a doação de um quilo de arroz. Para o dia 10, será solicitado um litro de óleo. Já em 11 de abril, o ingresso poderá ser trocado por um quilo de macarrão (dois pacotes) ou um litro de leite. No último dia, 12 de abril, a troca será realizada com a doação de um quilo de feijão.

Vale destacar que o Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa fica na rua Baruel, 501, no centro, onde as trocas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Já o Mercado Municipal de Suzano, o Mercadão, está situado na rua Nove de Julho, 1.255, no Jardim Santa Helena, com atendimento de terça a sexta-feira, das 8 às 20 horas (às quartas-feiras até 21 horas), aos sábados, das 8 às 16 horas, e aos domingos, das 8 às 13 horas.

O Suzano Shopping também é ponto de troca, com atendimento de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 10 às 20 horas.

Já os equipamentos culturais estão localizados nos seguintes endereços: Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva (rua Manoel Ramos, 14 – Parque Palmeiras); Centro Cultural Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique); Centro Cultural Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 – Jardim Casa Branca); Centro Cultural Nelson da Cruz (rua Dr. Artur Saboya, 389 – Cidade Boa Vista); Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 512-712 – Jardim Gardênia Azul); e Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), onde as trocas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Cada pessoa pode retirar até cinco ingressos por show, sendo necessário ter mais de 18 anos para realizar a troca. Menores de idade podem participar das apresentações desde que estejam acompanhados por pais ou responsáveis.

Os alimentos arrecadados serão destinados às ações assistenciais do município, contribuindo diretamente para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi, a mobilização tem apresentado resultado positivo e reforça o engajamento da população. “A gente já alcançou uma marca importante de arrecadação e seguimos contando com a participação das pessoas. É uma iniciativa que permite unir a programação de aniversário da cidade com uma ação solidária, garantindo que os alimentos cheguem a quem precisa. Também reforçamos a importância de que os produtos estejam dentro do prazo de validade, para que possam ser utilizados com segurança pelas famílias atendidas”, afirmou.

A troca segue disponível enquanto houver ingressos, e a expectativa é de que o volume de arrecadações continue crescendo ao longo dos próximos dias, acompanhando a programação comemorativa aos 77 anos de Suzano.