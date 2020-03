Fundo Social lança campanha emergencial de arrecadação em Suzano

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano iniciou nesta semana uma campanha emergencial de arrecadação de mantimentos e produtos essenciais de higiene e limpeza. A ação deve contar com a ajuda de empresas e munícipes voluntários, que poderão entrar em contato com o órgão municipal para efetuar a entrega dos itens. A arrecadação será destinada às famílias em situação de extrema vulnerabilidade neste período de quarentena contra o novo coronavírus (Covid-19).



De acordo com a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a iniciativa tem o único objetivo de suprir as necessidades daqueles que realmente estejam sem condições de alimentação e higiene em casa. “É neste cenário de pandemia da Covid-19 que exercitamos a nossa empatia. Esta é uma ação emergencial e deve auxiliar aqueles que estejam vivendo na extrema vulnerabilidade. Para isso, contamos com a colaboração e bom senso de todos”, explicou.

Poderão ser destinados itens de higiene e de limpeza e alimentos não-perecíveis. Os pedidos estão sendo feitos às empresas, mas as pessoas que quiserem ajudar também poderão entrar em contato com o órgão municipal pelo telefone (11) 4745-2195 para que uma equipe vá até o local retirar os donativos. “Toda ajuda é bem-vinda e todos os produtos serão de extrema importância para aqueles que precisam”, disse.



A expectativa é de que a campanha emergencial aconteça ao longo de todo o período de pandemia. As famílias que realmente necessitarem dos produtos poderão procurar o Fundo Social pelo telefone para que uma triagem seja feita. Além disso, uma força-tarefa com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e as entidades cadastradas deverá auxiliar na localização dessas pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Nossa missão será fazer com que esses donativos cheguem às mãos daqueles que realmente estão precisando. Trabalhamos uma linha emergencial, não é um benefício. Contamos com a compreensão e ajuda de todos neste momento”, finalizou.