Fundo Social libera mais cem ingressos a doadores de sangue para o 'Suzano Fest'

O Fundo Social de Solidariedade, em colaboração com o Hemocentro de Suzano, divulgou que mais uma carga de cem ingressos para os shows do “Suzano Fest 2024”, que vai celebrar os 75 anos de emancipação político-administrativa do município, estará disponível para troca a partir de segunda-feira (11/03). Inicialmente, foram ofertados cem ingressos, que foram rapidamente esgotados, levando à disponibilização de mais uma centena de bilhetes. Cada bolsa de sangue coletada será recompensada com duas entradas para o show de escolha do doador.

Os interessados devem agendar o procedimento por meio do telefone (11) 4752-9999. O hemocentro está localizado na avenida Antônio Marques Figueira, 1.841, no bairro Vila Figueira e os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas, e aos sábados, das 9 às 11 horas. Após realizar a ação, o doador receberá um voucher para comparecer ao subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro), em dias úteis, das 9 às 16 horas, para então retirar seus ingressos. Menores de idade que possuem 16 e 17 anos também podem doar, mas devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

O “Suzano Fest 2024”, evento organizado e realizado pela empresa MP Promoções, contará com quatro dias de shows com os artistas Alexandre Pires (30/03), Simone Mendes (31/03), Luan Santana (01/04) e Capital Inicial (02/04).

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, destaca a importância de garantir o abastecimento do hemocentro. “A doação possibilita que tenhamos sangue disponível para atender às demandas médicas da nossa cidade. Essa iniciativa representa uma forma de unir solidariedade e diversão, contribuindo para o bem-estar dos munícipes enquanto desfrutamos de momentos especiais em nossa cidade”, apontou.