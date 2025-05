Fundo Social Mogi entrega certificados a formandos dos cursos de capacitação nesta quinta-feira (8)

O Fundo Social de Mogi das Cruzes realizará, nesta quinta-feira (08/05), a entrega de certificados a 186 alunos concluintes de 10 cursos gratuitos de capacitação profissional e geração de renda oferecidos neste ano. Haverá duas cerimônias - às 9h30 e 13h30, ambas no Polo da Vila Brasileira - de acordo com a modalidade cursada. Além dos alunos e de seus familiares, as solenidades contarão com a presença dos professores de cada turma e de autoridades convidadas.

Os cursos concluídos nesta etapa, com aulas nos períodos da manhã e tarde entre os meses de fevereiro e abril, são: Auxiliar de Cabeleireiro, Manicure e Pedicure, Design de Sobrancelhas, Maquiagem, Extensão de Cílios, Mãos na Massa, Confeitaria, Costura Criativa, Barbearia e Tranças Nagô.

Seguindo a proposta da capacitar mão de obra e gerar oportunidades de emprego e renda aos participantes, os cursos gratuitos do Fundo Social têm como objetivo ampliar as possibilidades de inserção e atuação no mercado de trabalho e também viabilizar ações de empreendedorismo.

A presidente do Fundo Social de Mogi, Maira Cusatis, destaca a importância da iniciativa para preparar a população em situação de vulnerabilidade para novas oportunidades. “É uma honra entregar estes certificados aos alunos. Os cursos de capacitação profissional são os pilares da nossa atuação e essenciais para o aprendizado de novas técnicas, despertar talentos e qualificar mão de obra para geração de emprego e renda. Uma de nossas principais missões é trabalhar para promover o bem-estar social na cidade”, reforça.

Novas turmas

As novas turmas dos cursos gratuitos do Fundo Social já tiveram início nesta semana no Polo da Vila Brasileira e começam na próxima terça-feira nas unidades descentralizadas, nas Paróquia São Pedro Apóstolo e na Comunidade São Francisco de Assis, em Cezar de Souza.

Ao todo, nesta etapa, foram disponibilizados 18 cursos, com 720 vagas direcionadas à população de baixa renda, sendo 560 no Polo da Vila Brasileira, nos cursos de Auxiliar de Cabeleireiro, Maquiagem, Costura Criativa, Design de Sobrancelha, Barbearia, Manicure e Pedicure, Mãos na Massa, Extensão de Cílios, Salgados e Doces para Festas, Videomaker, Tranças Nagô Iniciante, Tranças Nagô Avançado, Confeitaria e Nail Designer (alongamento de unhas); e outras 160 nas unidades descentralizadas de Cezar de Souza, para Auxiliar de Cabeleireiro, Maquiagem, Salgados e Doces para Festas e Videomaker.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6365.

Jundiapeba

Ainda há vagas para os cursos gratuitos oferecidos na Escola de Qualificação Profissional, instalada na Praça da Cidadania, em Jundiapeba, fruto da parceria entre o Fundo Social de Mogi e o Fundo Social do Estado de São Paulo. Os interessados têm até o próximo dia 12 para acessar o site https://www.cursofussp.sp.gov.br e garantir sua vaga. As aulas começam em 19 de maio e se estenderão até 6 de junho.

Ao todo são oferecidas 150 vagas em 10 cursos, sendo 15 em cada modalidade: Cuidador de Idosos e Pedreiro - Construtor de Alvenaria (80 horas/manhã); Assistente de Logística (tarde), Barbeiro (manhã) e Manicure e Pedicure (tarde) - com 60 horas/aula; e Tranças Afro e Turbantes (manhã), Alongamento de Cílios (tarde), Confeitaria Avançada - Bolos Decorados (manhã), Panificadora Básica (manhã) e Confeitaria Básica (manhã) - com 20 horas/aula.

O interessado precisa ter a partir de 18 anos de idade. Também é possível se inscrever diretamente na Praça da Cidadania, localizada na Avenida Lourenço de Souza Franco, 1.030, Jundiapeba, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.