Fundo Social prepara mais um Natal Solidário e procura por ‘padrinhos’

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano já está organizando a segunda edição do projeto “Natal Solidário” em prol de crianças de famílias em situação de vulnerabilidade. Neste ano, o órgão municipal pretende atender 3 mil crianças que fazem parte das 80 entidades e associações cadastradas. Está prevista a entrega de kits compostos por brinquedos, roupas e calçados novos, a partir da segunda quinzena de dezembro.

O início da campanha já foi possível com a arrecadação de mais de cem brinquedos durante a realização de eventos da Prefeitura de Suzano, como o Baile dos Servidores, que ocorreu no Complexo Educacional Mirambava, e o workshop sobre horta vertical, no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, nos dias 26 e 27 de outubro (sexta-feira e sábado), respectivamente. Em ambos os casos, a entrada estava condicionada à doação facultativa desses itens.

A entrega dos kits será feita pela equipe do Fundo Social de Solidariedade, de 15 a 24 de dezembro, juntamente com a primeira-dama Larissa Ashiuchi e participação especial do Papai Noel. Os locais ainda serão definidos com as entidades.

“Este é o momento de a gente proporcionar e conscientizar as famílias sobre o verdadeiro sentido do Natal, para as crianças se sentirem mais acolhidas. E, claro, levar um pouco de felicidade a elas nesta data tão importante”, destacou a presidente do órgão municipal.

Quem tiver interesse pode apadrinhar uma criança na segunda edição do projeto “Natal Solidário”. Para a montagem dos kits, ainda são necessários calçados e roupas novos. Porém, antes, é preciso que o padrinho compareça até o dia 21 de novembro (quarta-feira) no Fundo Social de Solidariedade para obter os dados do “afilhado”, como nome, idade, bairro, tamanho de roupa e calçado e a qual associação ele pertence.

Já para a entrega dos presentes o prazo é até 12 de dezembro (quarta-feira), no mesmo local. Se o padrinho ainda quiser conhecer a sua criança apadrinhada é só se informar a data, o local e o horário da entrega e participar. O Fundo Social de Solidariedade fica no Paço Municipal, localizado na rua Baruel, 501. O telefone para mais informações é o 4745-2195.