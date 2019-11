Fundo Social promove Baile da Melhor Idade no próximo dia 29

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano promove no próximo dia 29 (sexta-feira) mais uma edição do Baile da Melhor Idade. O evento visa proporcionar momentos de lazer e reforçar a conscientização da campanha Novembro Azul, sendo este o tema principal do encontro previsto para ocorrer no Jardim Imperador, a partir das 19 horas. Os convites já estão disponíveis para retirada na sede do órgão municipal e no Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti (CCMI), mediante troca facultativa por pacote de fralda geriátrica.



O evento segue a tradição dos eventos anteriores, como os bailes junino e de carnaval. Desta vez, o tema será Novembro Azul, em alusão à campanha de prevenção ao câncer de próstata. Para a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a atividade traz uma missão especial. “Queremos reforçar a importância deste autocuidado com a saúde dos homens, para um envelhecimento saudável. Para isso, ao longo do ano, estimulamos a participação em atividades físicas, a adoção de uma alimentação balanceada e, claro, aconselhamos os exames de rotina, principalmente a partir dos 40 anos”, disse ela, ao destacar o trabalho do CCMI, que oferece eventos e oficinas voltadas à melhor idade.



Além da conscientização, o encontro ainda confere a este público um momento de troca e de lazer. “Estamos sempre proporcionando essas atividades porque entendemos que o lazer, a diversão e as oficinas são de extrema importância para que as pessoas acima de 55 anos se mantenham em atividade. Assim, promovemos mais qualidade de vida, saúde e bem-estar”, afirmou.



Os convites para o baile já estão disponíveis para retirada na sede do Fundo Social, localizado no Paço Municipal (rua Baruel, 501) e no CCMI (rua Benjamin Constant, 1.334). A doação de pacote de fraldas geriátricas é facultativa. Os itens arrecadados serão encaminhados aos estoques do órgão, que auxilia entidades e aqueles que mais precisam. O evento será aberto ao público, a partir das 19 horas, na avenida Brasil, 135, no Jardim Imperador.