Fundo Social promove 'Dia da Solidariedade' com doação de alimentos e fraldas

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano realiza no próximo dia 31, das 15 às 18 horas, mais uma edição do “Dia da Solidariedade”. A ação ocorrerá no recuo para veículos, em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro), e tem como objetivo arrecadar mantimentos que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade por meio da contribuição dos servidores municipais e moradores.

A atividade ocorrerá em formato drive-thru e os motoristas que circularem pela rua Baruel poderão acessar o espaço no sentido bairro-centro da via e deixar os alimentos em caixas que estarão disponíveis no local. A ação também vale para motociclistas, pedestres e ciclistas que passarem pelas imediações do Paço Municipal e desejarem realizar as doações.

Serão aceitos mantimentos não perecíveis como arroz, feijão, óleo, trigo, macarrão, leite em pó, entre outros, além de fraldas geriátricas. Cada secretaria municipal terá ao menos um integrante participando e, de forma complementar, será possível destinar os pontos computados da entrega a uma das 19 pastas para a contagem dos itens recebidos na disputa interna, fomentando assim a competição saudável e apoiando quem mais precisa.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou que, apesar da contagem de pontos para as secretarias, o grande objetivo da ação é ajudar as famílias. “Os alimentos e as fraldas serão entregues para as pessoas que vivem em vulnerabilidade e servirão para contribuir com muitas famílias suzanenses. Acima de tudo é um ato solidário e nossa missão é garantir que esse benefício chegue a todos que precisam”, ressaltou Larissa.

“Tenho certeza de que nossos servidores participarão desta atividade importante para tantas pessoas. As secretarias são engajadas em causas como essa, que visam ajudar quem mais precisa e certamente teremos um grande resultado”, destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Além do evento no final do mês, os munícipes também podem realizar doações regulares para o Fundo Social de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede do órgão municipal, que também fica no Paço Municipal. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2195.