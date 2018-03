Fundo Social promove palestra para mulheres nesta quinta

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano, com apoio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), promove nesta quinta-feira (15) uma palestra destinada às mulheres. A ação terá como tema “A Arte de Viver em Paz” e será realizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682, no centro), a partir das 15h30. A iniciativa, que faz parte da programação do Mês da Mulher, tem entrada franca e não precisa de inscrição.

Sob o comando da psicóloga Débora Diogo, o encontro, que terá duração de cerca de uma hora, tem a premissa de divulgar o seminário “A Arte de Viver em Paz”, do educador e psicólogo Pierre Weil, que, inclusive, é um reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como metodologia de Educação para a Paz.

De acordo com a palestrante, o tema busca enaltecer os ensinamentos de Weil, explicando que a paz começa dentro de cada um; depois, segue ao encontro da paz no relacionamento com a sociedade; e, por último, no encontro com o ambiente, com a natureza. A ação traz, ainda, uma mensagem que a paz é um estado de equilíbrio entre as três ecologias: a interna, a externa e a do ambiente.

“Por meio da Unipaz São Paulo adotamos como metodologia, nas atividades, uma abordagem transdisciplinar holística que propõe uma visão não fragmentada da realidade, favorecendo o equilíbrio das quatro funções psíquicas preconizadas pelo psiquiatra e psicoterapeuta (Carl Gustav) Jung: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Busca-se, assim, o diálogo entre arte, ciência, filosofia e tradições espirituais”, afirmou.

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a palestra é segmentada, uma vez que aborda questões de paz e de estilo de vida, porém, será uma oportunidade ímpar para reflexão. “O evento é aberto a todas as suzanenses e integra o nosso calendário do Mês da Mulher. É totalmente gratuito e será realizado a partir das 15h30. Vale a pena participar”, destacou.