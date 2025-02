Fundo Social promove troca de ingressos para jogo do Suzano Vôlei

A Arena Suzano será palco de mais um grande confronto da Superliga Masculina de Vôlei, quando o time suzanense enfrentará o Apan Roll-on Blumenau neste domingo (23/02), às 19h30. E, para garantir presença nessa partida, o público pode participar da “Troca Solidária”, promovida pela Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade.

A iniciativa permite que os torcedores troquem um quilo de alimento não perecível por um ingresso para a partida. As doações podem ser entregues na sede do Fundo Social, localizada na rua Baruel, número 501, no 2º andar, sala 224. Os mantimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade no município.

É possível ainda reservar ingressos no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos e, assim como na troca feita pelo Fundo Social, será adotada a limitação de cinco entradas por pessoa. Os tíquetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados no dia da partida mediante a doação de alimentos ao órgão municipal. Menores de 16 anos possuem a condição de retirar o ingresso sem a necessidade de realizar a doação, mas precisam apresentar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

Para a presidente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul, a ação reforça a importância da união entre esporte e solidariedade. “Essa iniciativa já se tornou uma tradição em Suzano, permitindo que os apaixonados por esporte contribuam com quem mais precisa. Cada doação representa um gesto de amor ao próximo e ajuda a fortalecer nossa rede de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade”, destacou.

O prefeito Pedro Ishi também ressaltou o impacto positivo da campanha. “É uma grande alegria ver Suzano mobilizada em prol do bem-estar social. O esporte tem esse poder de unir as pessoas e, ao mesmo tempo, fortalecer a solidariedade. Convido toda a população a participar dessa iniciativa e prestigiar nosso time na Superliga”, afirmou.

Os ingressos são limitados e a troca segue até o dia do jogo, conforme a disponibilidade. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade pelo telefone (11) 4745-2187.