Fundo Social promove troca de ingressos para jogo que vale classificação ao Suzano Vôlei

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está promovendo a troca de ingressos para o duelo do Suzano Vôlei contra o vice-líder Itambé Minas, que pode valer a classificação antecipada do time para as quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei, com duas rodadas de antecedência. O jogo ocorrerá neste domingo (16/01), às 19h30, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) e será válido pela 20ª rodada da competição, a antepenúltima da primeira fase.

Os interessados em adquirir a entrada para o jogo podem comparecer ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), entre 9 e 16 horas, tanto na quinta quanto na sexta-feira (13 e 14/03), com um quilo de alimento não perecível.

O clube também disponibiliza bilhetes no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos e, assim como na troca feita pelo Fundo Social, é adotada a limitação de cinco entradas por pessoa. Os tíquetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados na data da partida mediante a doação de alimentos ao órgão municipal. Menores de 16 anos possuem a condição de retirar o ingresso sem a necessidade de realizar a doação, mas precisam apresentar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

Tabela

O Suzano Vôlei ocupa a 6ª posição na tabela de classificação, com 28 pontos conquistados nas 19 primeiras rodadas, e pode se consolidar no grupo dos oito times que avançam de fase ao final de 22 rodadas. Em caso de derrota, a equipe suzanense pode perder sua posição para o Joinville Vôlei. Já o Itambé Minas está na 2ª colocação, com 44 pontos, e pode assumir a liderança da competição se vencer o time suzanense.

Segundo a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul, os jogos do Suzano Vôlei na Arena têm colaborado de maneira significativa para doações às famílias em situação de vulnerabilidade. “Estamos seguindo firmes na nossa campanha em busca de mais uma vitória. A torcida pode ajudar não só a equipe a conquistar grandes resultados em quadra, como também fazendo parte do time que contribui com a doação de alimentos. Como sempre, estamos apoiando o Suzano Vôlei e agradecemos a colaboração de todos os munícipes”, ressaltou.

Para o prefeito Pedro Ishi, a partida contra o Itambé Minas promete ser mais uma grande atração para os suzanenses, que podem apoiar os jogadores a garantir a classificação para o Suzano Vôlei. “As partidas na Arena Suzano se tornaram um dos principais programas da nossa população, que pode assistir ao jogo e contribuir com a doação de alimentos. Convidamos todos a prestigiar essa grande partida e nossa linda campanha de solidariedade”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.