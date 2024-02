Fundo Social promove troca de ingressos para mais um jogo do Suzano Vôlei

O Fundo Social de Solidariedade deu início à troca de alimentos por ingressos para mais uma partida do Suzano Vôlei na Superliga. A equipe enfrenta o Monte Carmelo no próximo sábado (24/02), às 18 horas, e joga pela permanência na zona de classificação para os playoffs da competição nacional.

Os interessados em assistir ao confronto na Arena Suzano podem comparecer à sede do Fundo Social, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), entre 9 e 16 horas, até esta sexta-feira (23/02), para realizar a troca. Cada quilo de alimento não perecível vale um ingresso.

Para garantir a entrada no palco da partida, os torcedores podem doar itens como arroz, feijão, óleo, dentre outros, com exceção de açúcar. Além dos bilhetes adquiridos no Fundo Social, a população também tem a possibilidade de conseguir os tíquetes no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos e, assim como na troca feita pelo órgão municipal, é adotada a limitação de cinco ingressos por pessoa. Os bilhetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados no dia da partida, mediante a doação de alimentos.

Menores de 16 anos podem retirar as entradas sem a necessidade de efetuar a doação, entretanto, é obrigatória a apresentação de um documento de identidade e estar acompanhado de um responsável maior de idade.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, convidou os moradores para participar das doações, ajudar quem precisa e vibrar por mais uma vitória da equipe na Superliga. “Nosso time está firme na briga por uma vaga nos playoffs e precisa do apoio da torcida. E nada melhor do que garantir um ingresso doando alimentos e ajudando a quem mais necessita e apoiar o time. Boa sorte, Suzano, em mais uma grande partida na Arena”, afirmou Larissa.

Decisão

Com 20 pontos conquistados, o Suzano Vôlei segue na zona de classificação à próxima fase do torneio. Faltando seis rodadas para o final da primeira etapa, a equipe briga diretamente com o Campinas para permanecer na zona de playoffs. Os dois próximos jogos do time serão em casa, sendo este contra o Monte Carmelo e o seguinte, contra o São José dos Campos, em 1º de março.