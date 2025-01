Fundo Social promove troca solidária para primeiro jogo do Suzano Vôlei em 2025

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está promovendo a troca de ingressos para o primeiro jogo Suzano do Vôlei em 2025, que ocorrerá nesta quarta-feira (08/01), às 19h30, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A equipe da cidade enfrentará o Joinville Vôlei, sediado no município de mesmo nome, no estado de Santa Catarina, em jogo válido pela 12ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei.

Os interessados em adquirir entradas para o jogo podem comparecer ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), entre 9 e 16 horas, até o dia do jogo, com um quilo de alimento não-perecível, de preferência arroz e óleo.

O clube também disponibiliza bilhetes no site http://suzanovoleioficial.com.br/ingressos e, assim como na troca feita pelo Fundo Social, é adotada a limitação de cinco unidades por pessoa. Os tíquetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados na data da partida mediante a doação de alimentos ao órgão municipal. Menores de 16 anos têm a condição especial de retirar o ingresso sem a necessidade de realizar a doação, mas precisam apresentar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

Tabela

O Suzano Vôlei ocupa a 6ª posição na tabela de classificação, com 16 pontos conquistados nas 11 primeiras rodadas, e pode ganhar uma colocação em caso de vitória. Se perder, a equipe suzanense pode ser ultrapassada pelo time de Joinville, que está em 8º lugar, com 15 pontos.

Na última rodada, o Suzano Vôlei venceu o São José dos Campos, em casa, por 3 sets a 0, e pelo mesmo placar, o Joinville bateu o Goiás, fora de casa.

A presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul, declarou que a mobilização da torcida é fundamental para o desempenho do time e para o reforço das ações de solidariedade. “Estamos jogando pela primeira vez em casa neste ano e temos uma grande oportunidade de começar com uma grande vitória, contribuindo com as famílias em situação de vulnerabilidade social. Convidamos a todos para seguirem participando de mais uma campanha que tem sido marcante para o clube e para a nossa população”, ressaltou.

Para o prefeito Pedro Ishi, o público tem aderido à iniciativa da troca solidária e será fundamental para o sucesso do time. “O ingresso social tem essa dupla importância, de garantir o acesso aos jogos do Suzano Vôlei e ajudar o próximo, por meio dos alimentos que são doados pelos munícipes. Ficamos sempre orgulhosos de ver a Arena Suzano repleta de torcedores, pois sabemos que além da vibração, intensificamos nossa campanha de arrecadação de alimentos. Podemos iniciar o ano com o pé direito e dar mais um exemplo de solidariedade”, finalizou o chefe do Executivo.