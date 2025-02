Fundo Social realiza doação de 15 mil fraldas a famílias de Suzano e Itaquá

O Fundo Social de Solidariedade realizou nesta terça-feira (04/02) uma doação de 15 mil fraldas infantis destinadas a famílias de Suzano e de Itaquaquecetuba.

Os itens, arrecadados durante a 4ª edição da ‘Gincana dos Servidores Solidários’, deverão fortalecer o suporte conferido às pessoas afetadas diretamente pelas chuvas registradas na região no último final de semana.

Do total de doações destinadas, 10 mil unidades foram para as famílias suzanenses e 5 mil encaminhadas a Itaquaquecetuba, em um gesto de solidariedade diante da situação da cidade vizinha. De acordo com a presidente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul, a iniciativa busca atender quem mais precisa neste momento.

“Desde a noite da última sexta-feira, estamos mobilizados em Suzano, com diferentes frentes de trabalho, e na questão social não é diferente. Ao lado da Assistência e Desenvolvimento Social, liderada pelo secretário Geraldo Garippo, estamos auxiliando quem mais precisa neste momento e vamos fortalecer ainda mais essa corrente do bem junto às famílias de Itaquá”, explicou ela, ao reforçar seus cumprimentos também à primeira-dama do município vizinho, Mila Prates Boigues.

O Fundo Social de Suzano segue com as arrecadações de produtos de higiene e de limpeza.

O objetivo da campanha, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, é arrecadar itens como sabonete, papel higiênico, absorvente, pasta de dente, desodorante, sabão em pó, detergente, entre outros.

Os materiais podem ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade, que fica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – centro) de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas; ou na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais, o Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social, que é (11) 4745-2188.