Fundo Social realiza troca de ingressos para jogo do Suzano contra Vôlei Renata

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano inicia nesta terça-feira (10/03) mais uma ação de troca por ingressos para o confronto entre Suzano Vôlei e Vôlei Renata, clássico válido pela 19ª rodada da Superliga Masculina. A partida ocorre nesta quarta (11/03), às 19 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), e a entrada do público será garantida mediante a doação de caixas de chocolates. A iniciativa tem como foco auxiliar nas ações do órgão municipal relacionadas à Páscoa deste ano para as famílias que mais precisam.

A troca solidária ocorrerá das 9 às 16 horas, na sede do Fundo Social de Solidariedade, que funciona na sala 224 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro). Cada pessoa poderá retirar até cinco ingressos.

Também há a opção de garantir entrada pelo site oficial do Suzano Vôlei. Nesta modalidade, os ingressos são emitidos em formato QR Code e deverão ser validados no dia do jogo, com a entrega dos itens ao Fundo Social. Menores de 16 anos têm direito ao ingresso sem a necessidade de doação, desde que apresentem documento de identidade ou estejam acompanhados de um responsável.

O Suzano Vôlei volta à quadra 18 dias após sua última partida, em 21 de fevereiro, oportunidade em que perdeu para o Praia Clube por 3 sets a 0. Em casa o time não joga há quase um mês e agora contará novamente com o apoio da sua torcida para alcançar mais uma vitória e permanecer na zona de classificação para os playoffs. O Suzano vôlei está na 8ª colocação, com 26 pontos. Já a equipe de Campinas ocupa o 3º lugar, somando 39 pontos.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que a arrecadação das caixas de chocolate será fundamental para as atividades de Páscoa. “Iniciamos esta campanha com a ‘Gincana dos Servidores Solidários’ na semana passada e agora daremos continuidade. Quanto mais doações recebermos, melhor conseguiremos fazer uma grande ação, prevista para o fim deste mês, dando um pouco mais de alegria e adoçando a vida das crianças de famílias atendidas pelas instituições parceiras do município”, disse.