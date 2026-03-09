Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 09 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Fundo Social realiza troca de ingressos para jogo do Suzano contra Vôlei Renata

Partida pela Superliga Masculina será disputada nesta quarta-feira (11/03), às 19 horas, na Arena Suzano; entrada do público poderá ser garantida mediante a doação de caixa de chocolates

09 março 2026 - 17h05Por da Reportagem Local
Fundo Social realiza troca de ingressos para jogo do Suzano contra Vôlei RenataFundo Social realiza troca de ingressos para jogo do Suzano contra Vôlei Renata - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano inicia nesta terça-feira (10/03) mais uma ação de troca por ingressos para o confronto entre Suzano Vôlei e Vôlei Renata, clássico válido pela 19ª rodada da Superliga Masculina. A partida ocorre nesta quarta (11/03), às 19 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), e a entrada do público será garantida mediante a doação de caixas de chocolates. A iniciativa tem como foco auxiliar nas ações do órgão municipal relacionadas à Páscoa deste ano para as famílias que mais precisam. 

A troca solidária ocorrerá das 9 às 16 horas, na sede do Fundo Social de Solidariedade, que funciona na sala 224 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro). Cada pessoa poderá retirar até cinco ingressos.

Também há a opção de garantir entrada pelo site oficial do Suzano Vôlei. Nesta modalidade, os ingressos são emitidos em formato QR Code e deverão ser validados no dia do jogo, com a entrega dos itens ao Fundo Social. Menores de 16 anos têm direito ao ingresso sem a necessidade de doação, desde que apresentem documento de identidade ou estejam acompanhados de um responsável.

O Suzano Vôlei volta à quadra 18 dias após sua última partida, em 21 de fevereiro, oportunidade em que perdeu para o Praia Clube por 3 sets a 0. Em casa o time não joga há quase um mês e agora contará novamente com o apoio da sua torcida para alcançar mais uma vitória e permanecer na zona de classificação para os playoffs. O Suzano vôlei está na 8ª colocação, com 26 pontos. Já a equipe de Campinas ocupa o 3º lugar, somando 39 pontos.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que a arrecadação das caixas de chocolate será fundamental para as atividades de Páscoa. “Iniciamos esta campanha com a ‘Gincana dos Servidores Solidários’ na semana passada e agora daremos continuidade. Quanto mais doações recebermos, melhor conseguiremos fazer uma grande ação, prevista para o fim deste mês, dando um pouco mais de alegria e adoçando a vida das crianças de famílias atendidas pelas instituições parceiras do município”, disse.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pedro Ishi acompanha lançamento do programa 'Escola da Energia' no Miguel Badra
Cidades

Pedro Ishi acompanha lançamento do programa 'Escola da Energia' no Miguel Badra

'Árvore FamiliAR' promove plantio de 50 pitangueiras em edição de homenagem ao Dia da Mulher
Cidades

'Árvore FamiliAR' promove plantio de 50 pitangueiras em edição de homenagem ao Dia da Mulher

Evento no Cineteatro mobiliza servidoras para diálogo sobre desafios da maternidade
Cidades

Evento no Cineteatro mobiliza servidoras para diálogo sobre desafios da maternidade

Exposição 'Limpa a cultura de vocês aí!' é aberta no Moriconi e segue até 27 de março
Cultura

Exposição 'Limpa a cultura de vocês aí!' é aberta no Moriconi e segue até 27 de março

Servidoras da Secretaria de Manutenção são homenageadas com café da manhã
Cidades

Servidoras da Secretaria de Manutenção são homenageadas com café da manhã

Tarde Beneficente reúne mais de 2 mil pessoas no Bunkyo Suzano
Cidades

Tarde Beneficente reúne mais de 2 mil pessoas no Bunkyo Suzano