Fundo Social realiza troca de ingressos para jogo do Suzano Vôlei contra o Minas

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano inicia nesta sexta-feira (06/02) mais uma ação de troca por ingressos para o confronto entre Suzano Vôlei e Minas, válido pela 16ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A partida ocorre neste sábado (07/02), às 19 horas, na Arena Suzano, e a entrada do público será garantida mediante a doação de produtos de limpeza.

A iniciativa tem como foco auxiliar famílias que enfrentam dificuldades após os impactos das chuvas registradas nos últimos dias na cidade. Entre os itens que podem ser entregues estão sabão em pó ou líquido, detergente, água sanitária, desinfetante e outros produtos essenciais para a higienização das casas atingidas.

A troca solidária ocorrerá exclusivamente nesta sexta-feira (06/02), das 9 às 16 horas, na sede do Fundo Social de Solidariedade, que funciona na sala 224 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro). Cada pessoa poderá retirar até cinco ingressos.

Também há a opção de garantir entrada pelo site oficial do Suzano Vôlei. Nesta modalidade, os ingressos são emitidos em formato QR Code e deverão ser validados no dia do jogo, com a entrega dos produtos de limpeza ao Fundo Social. Menores de 16 anos têm direito ao ingresso sem a necessidade de doação, desde que apresentem documento de identidade ou estejam acompanhados de um responsável.

Dentro de quadra, o Suzano Vôlei conta com o apoio da torcida para buscar mais um resultado positivo na competição diante de um adversário tradicional do voleibol nacional. A partida diante do Sesi Bauru, realizada na última segunda-feira (02/02), também na Arena, terminou com vitória da equipe suzanense no tie-break. A expectativa é de casa cheia e mais uma noite de incentivo ao esporte aliada a um gesto concreto de solidariedade.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, reforçou a importância da mobilização. “Estamos falando de um momento em que muitas famílias precisam de apoio para reorganizar suas casas após as chuvas. A troca solidária transforma a ida ao jogo em um ato de cuidado com o próximo”, destacou.

O prefeito Pedro Ishi também ressaltou o espírito coletivo da ação. “Suzano tem um histórico de união nos momentos desafiadores. Essa iniciativa mostra que é possível fortalecer o esporte da cidade e, ao mesmo tempo, estender a mão a quem mais precisa”, afirmou.