Fundo Social realiza troca de ingressos para partida do Suzano Vôlei

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano realiza até esta sexta-feira (09/02) a troca de ingressos para a partida entre Suzano Vôlei e Vôlei Renata, de Campinas, pela 15ª rodada da Superliga 2023/2024. A partida será no mesmo dia, às 18h30, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

Para adquirir um bilhete é necessário ir até a sede do Fundo Social, que fica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, até a data do jogo, portando um quilo de alimento não perecível, exceto açúcar. Podem ser doados alimentos como arroz, feijão, farinha de trigo, macarrão, óleo, dentre outros.

Para menores de 16 anos, a retirada dos ingressos poderá ser feita sem a necessidade de doação, entretanto é necessário apresentar um documento de identidade e estar acompanhado de um responsável maior de idade. O clube também disponibiliza entradas no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos e, assim como na troca feita pelo Fundo Social, é adotada a limitação de cinco ingressos por pessoa. Os tíquetes retirados no site são representados por QR Codes, que podem ser validados no dia da partida mediante a doação de alimentos.

O Suzano Vôlei volta à quadra para tentar retornar à zona de playoffs da Superliga. Ocupando a nona colocação na competição, com 17 pontos, o time enfrenta o Vôlei Renata e busca superar a equipe do interior paulista pela segunda vez na temporada. No primeiro turno, a equipe suzanense bateu os campineiros por 3 sets a 1 fora de casa.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, convocou os torcedores a participarem da troca de alimentos por ingressos e contribuir com a equipe em busca de mais uma vitória contra o Campinas. “É o momento ideal para ir até a Arena e torcer pelos nossos meninos por mais uma vitória. Estamos tendo uma grande participação dos admiradores do vôlei na solidariedade e isso tem nos deixado muito feliz. As trocas estão ajudando muitas famílias e tenho a certeza de que, mais uma vez, os torcedores vão comparecer em peso na Arena”, finalizou Larissa.