Fundo Social recebe 1,6 tonelada de alimentos da 'Corrida Pé de Atleta'

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu nesta quarta-feira (02/07) a doação de 1,6 tonelada de alimentos arrecadados durante a 3ª edição da Corrida Pé de Atleta, realizada no último fim de semana no bairro Tabamarajoara. O evento reuniu cerca de 600 participantes e transformou o esporte em uma grande ação em favor do próximo, com o objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.

A entrega ocorreu no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, e contou com as presenças da presidente do Fundo Social e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi; do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; do vereador Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; dos idealizadores do evento, Babi Martins e Leandro Martins; do organizador Felipe Medeiros; além de servidores da Secretaria de Esportes e Lazer e do Fundo Social que colaboraram com a logística da ação.

Nardinho ressaltou o papel transformador do esporte na sociedade, principalmente quando aliado a causas nobres como a solidariedade. “O esporte vai muito além das pistas e das quadras. É um agente de transformação social, capaz de unir as pessoas em torno de um propósito maior. A Corrida Pé de Atleta foi um grande exemplo disso. Fico feliz em ver nossa comunidade participando ativamente e contribuindo com o Fundo Social, que realiza um trabalho essencial na nossa cidade”, destacou.