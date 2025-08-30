Fundo Social recebe 3,2 mil itens de cesta básica arrecadados pelo Samu

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu nesta quinta-feira (28/08) mais de 3,2 mil itens de cesta básica arrecadados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) durante a 4ª edição do Torneio de Segurança do Paciente, realizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), responsável pelo atendimento em diversas unidades de saúde do município.

A entrega ocorreu na base do Samu, no bairro Vila Amorim, que foi o grande destaque da edição, liderando as arrecadações da competição.

Além do serviço do móvel, também participaram das atividades a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas André de Abreu, do Jardim Revista; o Hospital e Maternidade de Suzano (HMS); e as Unidades de Saúde da Família (USFs) Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim, e Vereador Gregorio Bonifacio da Silva, no Parque Buenos Aires. Juntas, elas somaram esforços para arrecadar alimentos, que agora serão revertidos em apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social.

O torneio é realizado anualmente e tem como objetivo fortalecer a cultura de segurança nos serviços de saúde. Na dinâmica, as equipes passam por diferentes etapas. Primeiro, ocorre o processo de inscrições e arrecadação de alimentos; em seguida, cada grupo elabora um vídeo em formato “publi” de até 40 segundos, com o tema de segurança do paciente. A terceira etapa consiste no desenvolvimento de um projeto que promova melhorias na área e, por fim, acontece a fase final: um game de perguntas e respostas relacionadas a protocolos de segurança do paciente, previsto para ser realizado no próximo mês, em São Paulo.

Neste ano, ao todo, 9.336 itens de cesta básica foram arrecadados em diferentes cidades do Brasil pelo INTS. A expectativa é que as entregas cheguem às Organizações Não Governamentais (ONGs) das regiões participantes até 17 de setembro, data em que é celebrado o Dia Mundial da Segurança do Paciente. A equipe que mais arrecada alimentos em todo o torneio tem vaga garantida na fase final, independentemente da nota obtida nas etapas avaliativas. Em 2025, esse destaque ficou com o Samu de Suzano.

“Todos estão de parabéns pelo empenho em arrecadar alimentos para ajudar quem mais precisa. A atitude muito me orgulha e mostra o engajamento e sintonia de cada membro da nossa secretaria”, declarou o secretário de Saúde, Diego Ferreira.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, destacou a importância do gesto solidário e fez questão de agradecer às equipes de saúde envolvidas. “Estamos profundamente emocionados com a dedicação de cada profissional. Esse resultado mostra que, além de cuidar da vida das pessoas nos atendimentos de urgência e nas unidades, nossos socorristas, médicos e enfermeiros também têm um olhar atento para a solidariedade”, afirmou.

Participaram da entrega a coordenadora geral do Samu de Suzano, Giselda Rodrigues da Cruz; a gerente executiva do Samu e das Estratégias de Saúde da Família (ESFs), Joyce Moreira; a coordenadora das ESFs, Juliana Santana; a gerente da UPA Jardim Revista, Andressa Angelone, e o gerente de Enfermagem da unidade, Romualdo Ribeiro Rosa; as gerentes das USFs, Katia Gomes (Vila Amorim) e Mariana Mendes (Vila Fátima); além do enfermeiro do Samu, Jean Góis.

“Os itens arrecadados pelo Samu e pelas outras unidades de Suzano representam muito mais do que alimentos: representam esperança, solidariedade e compromisso com a vida. Que esse espírito inspire cada vez mais pessoas a se unirem por uma cidade mais justa e humana”, finalizou a primeira-dama.