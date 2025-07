Fundo Social recebe 5,3 toneladas de alimentos por meio de doação

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu, na última terça-feira (22/07), 5,39 toneladas de alimentos. A doação foi composta por mantimentos arrecadados durante o evento “Connect Christ”, realizado na Arena Suzano no sábado passado (19/07), e também por doações do setor privado, com o apoio do vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse.

Ambas as entregas foram acompanhadas pela presidente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, e ocorreu em frente ao Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro.

A primeira entrega foi realizada às 14h30 pelos voluntários Jéssica Carneiro e Deivyson Lagoinha, que representaram o organizador do evento “Connect Christ”, Leonardo Lajos. Foram doadas 5,24 toneladas de mantimentos.

Já a segunda, meia-hora depois, contou com a colaboração das empresas Condufast Fios e Cabos e Contabilidade Alex Alves, representadas por Marco Feitosa e Alex Alves. A ação também teve o apoio do vereador Adilson Horse. Ao todo, foram doados 150 quilos de alimentos.

Os mantimentos arrecadados passarão por triagem e montagem de cestas básicas que serão distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade. Entre os itens doados, estavam arroz, feijão, açúcar e macarrão.

“Agradeço a todos que contribuíram para uma das causas sociais mais importantes do nosso município, que é a de auxiliar aqueles que precisam de nós. Por meio das doações realizadas, diversas famílias serão beneficiadas”, disse Déborah.

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebe doação de alimentos, roupas, materiais de higiene pessoal, ração e outros itens no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224, 2° andar - Centro) de segunda a sexta-feira das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2195.