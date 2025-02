Fundo Social recebe cem cestas básicas e duas toneladas de produtos de limpeza

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu na última segunda-feira (17/02) novas doações para reforçar os estoques do órgão e ampliar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. Entre os itens recebidos estão cem cestas básicas doadas pelo Instituto Construindo um Futuro e duas toneladas de produtos de limpeza, fruto da parceria entre o Rotary Clube Satélite Suzano Baruel e o Grupo Lapique.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul, os alimentos farão a diferença nas mesas das famílias que mais precisam. “A doação das cestas pelo Instituto Construindo um Futuro é sinônimo de dignidade e esperança. Meu carinho e agradecimento ao Ângelo Máximo e à Tassia Eguchi por essa iniciativa tão especial”, agradeceu.

Além disso, a doação dos produtos de limpeza encaminhados pelo Rotary Clube Satélite Suzano Baruel e o Grupo Lapique vão reforçar os estoques do órgão municipal. “Essa grande ação foi possível por meio do empenho do clube e do apoio essencial da presidente Celina dos Santos Silva e da comandante da nossa Guarda Civil Municipal (GCM) Tatiane Orita. Deixo meus agradecimentos também ao Carlos e à Débora Lapique, e a todos que contribuíram para essa doação tão importante”, destacou a primeira-dama.

As doações são fundamentais para garantir o suporte às famílias em situação de vulnerabilidade. O Fundo Social de Solidariedade de Suzano segue mobilizado para ampliar parcerias e continuar oferecendo apoio àqueles que mais necessitam.

Os donativos podem ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade, que fica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro) de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2188.