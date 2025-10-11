Fundo Social recebe doação de 132 brinquedos arrecadados na 2ª Corrida Kids

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu nesta quinta-feira (09/10) a doação de 132 brinquedos educativos arrecadados durante a 2ª Corrida Kids do Suzano Shopping, promovida no último sábado (04/10). O evento transformou a diversão das crianças em solidariedade, permitindo que cada participante contribuísse com a doação no momento da inscrição.

A entrega contou com a participação do organizador da corrida, Felipe Medeiros, e do vereador Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro. Os brinquedos recebidos serão doados em ações voltadas às crianças de famílias em situação de vulnerabilidade da cidade.

“Agradeço ao Felipe pela iniciativa e ao vereador Josias Mineiro, que sempre apoia ações voltadas às nossas crianças. Gestos como esse mostram que solidariedade também se aprende desde cedo”, destacou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul Ishi.

Ela ressaltou ainda que ações como essa reforçam a importância de unir diversão e responsabilidade social desde a infância. Para Déborah, iniciativas como a Corrida Kids demonstram que é possível transformar momentos lúdicos em oportunidades de aprendizado e cidadania. “Cada brinquedo entregue carrega carinho e atenção, mas também valores importantes que incentivam a solidariedade e o cuidado com o próximo. Juntos, podemos fazer a diferença na vida das nossas crianças”, concluiu.