Fundo Social recebe doação de 200 cobertores da Radial Mais Transporte

O Fundo Social de Solidariedade recebeu nesta sexta-feira (26/09) a doação de 200 cobertores da concessionária Radial Mais Transporte, concessionária do serviço de transporte público em Suzano.

A entrega foi feita no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa diretamente à presidente do órgão, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, pela equipe de Recursos Humanos da empresa, conduzida pela gestora Daniele La Blanca.

Os dez pacotes que armazenavam os itens doados foram trazidos em um dos ônibus novos da frota, para reforçar o simbolismo da iniciativa e fortalecer a parceria entre a Radial e a Prefeitura de Suzano. Desde o início do ano, já foram destinados à administração municipal mais de mil itens por parte da empresa, que contribuíram com a “Campanha do Agasalho 2025”.

Vale ressaltar que, por conta do trabalho desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade junto às companhias e entidades do município, a campanha desse ano, compreendida entre abril e agosto, arrecadou 300.198 peças, que alcançaram 20 mil famílias por meio dos 50 bazares solidários que foram organizados.

A doação desta sexta-feira foi fruto de uma campanha da própria Radial, que mobilizou gestores e funcionários em prol das ações solidárias no município. Mais de 80 colaboradores participaram da iniciativa, que permitiu a compra dos cobertores que foram entregues ao Fundo Social.

A gestora de RH da empresa afirmou que a parceria com os funcionários fez uma grande diferença nesta ação. “Para a Radial, é uma alegria poder contribuir com o Fundo Social de Solidariedade de Suzano e reforçar nosso compromisso com a comunidade. Essa campanha só foi possível graças ao engajamento dos nossos colaboradores, que abraçaram a iniciativa com muita dedicação”, declarou Daniele.

A primeira-dama enalteceu a iniciativa da Radial Mais Transporte e agradeceu aos demais parceiros que têm contribuído com as ações de solidariedade no município. “Temos alcançado muitas famílias com o trabalho que estamos desenvolvendo em conjunto com às empresas e entidades que atuam em Suzano. Aproveitamos para cumprimentar a equipe que esteve aqui presente, aos diretores, e aos funcionários que participaram da ação”, enfatizou a presidente do Fundo Social.

Por parte do setor de Recursos Humanos da Radial, estiveram presentes a supervisora Fernanda Matos, a analista Evelyn Alves, a assistente Gabrielle Freire, e a aprendiz Kerolli Júlia. Também marcaram presença integrantes da coordenação de Treinamento, com os profissionais Adriano Ferreira e Raphael Alborghetti.