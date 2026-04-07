Fundo Social recebe doação de 300kg de alimentos da Ordem DeMolay em Suzano

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu, nesta terça-feira (07/04), a doação de 300 quilos de alimentos arrecadados pela Ordem DeMolay na cidade. A entrega ocorreu no recuo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa e contou com a presença da presidente do Fundo Social e primeira-dama, Déborah Raffoul Ishi, que acompanhou o recebimento dos itens que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A iniciativa foi conduzida por Vinícius dos Santos, que é o mestre conselheiro (presidente) do Capítulo DeMolay Aliança de Suzano, instituição que promove ações filantrópicas e atividades voltadas à formação cidadã de jovens, além de incentivar o contato com diferentes culturas e organizações.

Entre os alimentos doados estão itens de primeira necessidade, como arroz, feijão, açúcar e óleo, que irão reforçar os atendimentos realizados pelo Fundo Social, contribuindo para o suporte às famílias cadastradas nos programas assistenciais da cidade.

A primeira-dama destacou a importância da parceria com instituições que desenvolvem trabalhos sociais. “Recebemos com muita gratidão essa doação, que chega em um momento importante e vai contribuir diretamente com as famílias que mais precisam. Esse tipo de iniciativa mostra a força do trabalho coletivo de um grupo de jovens engajados e também da solidariedade da população de Suzano”, afirmou.