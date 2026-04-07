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Jornal Diário de Suzano - 07/04/2026
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Cidades

Fundo Social recebe doação de 300kg de alimentos da Ordem DeMolay em Suzano

Entrega foi realizada nesta terça-feira (07/04), no recuo do Paço Municipal, com a presença da presidente do órgão municipal e primeira-dama, Déborah Raffoul Ishi

07 abril 2026 - 19h04Por da Reportagem Local
Déborah Raffoul Ishi recebeu doação de alimentos nesta terçaDéborah Raffoul Ishi recebeu doação de alimentos nesta terça - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano )

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu, nesta terça-feira (07/04), a doação de 300 quilos de alimentos arrecadados pela Ordem DeMolay na cidade. A entrega ocorreu no recuo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa e contou com a presença da presidente do Fundo Social e primeira-dama, Déborah Raffoul Ishi, que acompanhou o recebimento dos itens que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A iniciativa foi conduzida por Vinícius dos Santos, que é o mestre conselheiro (presidente) do Capítulo DeMolay Aliança de Suzano, instituição que promove ações filantrópicas e atividades voltadas à formação cidadã de jovens, além de incentivar o contato com diferentes culturas e organizações.

Entre os alimentos doados estão itens de primeira necessidade, como arroz, feijão, açúcar e óleo, que irão reforçar os atendimentos realizados pelo Fundo Social, contribuindo para o suporte às famílias cadastradas nos programas assistenciais da cidade.

A primeira-dama destacou a importância da parceria com instituições que desenvolvem trabalhos sociais. “Recebemos com muita gratidão essa doação, que chega em um momento importante e vai contribuir diretamente com as famílias que mais precisam. Esse tipo de iniciativa mostra a força do trabalho coletivo de um grupo de jovens engajados e também da solidariedade da população de Suzano”, afirmou.

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