Fundo Social recebe doação de 540 quilos de alimentos e 400 unidades de absorventes

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu, nesta terça-feira (23/09), a doação de 540 quilos de alimentos e 400 unidades de absorventes. Os itens foram arrecadados durante a 2ª Corrida Contra a Poliomielite, promovida pelo Rotary Club, no último domingo (21/09), com 1.050 participantes.

A entrega ocorreu em frente ao Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, e contou com a presença da presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, do presidente do Rotary Club Satélite Suzano Baruel, Alberto Kariya, do presidente do Rotaract de Suzano, Alison Brum, da presidente do Rotary Club Suzano, Mariusa Kariya, entre outras autoridades.

Os alimentos e os itens de higiene arrecadados serão separados e direcionados às famílias em situação de vulnerabilidade social. Entre os mantimentos recebidos estão arroz, feijão, leite, molho de tomate e macarrão.

“Agradeço imensamente ao Rotary pela parceria e pela realização desta corrida tão especial, que une saúde, esporte e solidariedade. Esse gesto coletivo mostra a força da nossa cidade quando caminhamos juntos por uma causa maior. Tenho certeza que dezenas de famílias serão beneficiadas com as doações”, disse Déborah.

Também marcaram presença na entrega o governador assistente do Distrito 4563, Jefferson Fernando da Silva, o diretor de Imagem pública do Rotary Club Satélite de Suzano Baruel, Anderson Orita e o representante da assessoria, César Augustus Fernandes de eventos esportivos.

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebe doação de alimentos, roupas, materiais de higiene pessoal, ração e outros itens no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224, 2° andar - Centro) de segunda a sexta-feira das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2195.