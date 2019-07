Fundo Social recebe doação de cobertores e de cadeira de rodas

O Fundo Social de Solidariedade recebeu nesta semana a doação de cem cobertores e uma cadeira de rodas da Associação Lions Club de Suzano para a Campanha do Agasalho 2019.

Além dos representantes da entidade, a entrega dos itens contou com a participação da dirigente do órgão municipal e primeira-dama, Larissa Ashiuchi, e das diretoras da pasta, Beatriz Leite e Sueli Eguchi.

“Recentemente, doamos cerca de 200 agasalhos ao Fundo Social e hoje tivemos a oportunidade de ajudar mais um pouco com a entrega de cobertores e da cadeira de rodas. É gratificante servir à comunidade em parceria com a prefeitura”, afirmou Jussara Marques de Paula, ex-presidente da Lions Club, que estava acompanhada do secretário Jucélio Faria de Paula e da associada Joana Odila Quarelli Moraes.

De acordo com Larissa, os donativos são fundamentais no auxílio às famílias em condição de vulnerabilidade social, principalmente nesta época do ano. “Com a chegada da frente fria na nossa região, precisamos dar a devida atenção àqueles que precisam, sobretudo às pessoas em situação de rua”, afirmou.

A primeira-dama também destacou que, atualmente, a pasta trabalha em conjunto com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social em prol da segurança dos moradores de rua que se recusam a ir para abrigos e centros de acolhimento, por meio da entrega de alimentos, agasalhos e cobertores arrecadados no decorrer de campanhas.

Arraiá Solidário

No encontro com o grupo suzanense da Lions Club, o Fundo Social relembrou sobre o "Arraiá Solidário 2019", que marcará o encerramento da edição deste ano da Campanha do Agasalho. O evento ocorrerá no dia 2 de agosto (sexta-feira), a partir das 18 horas, no Complexo Educacional Mirambava (Rua Campos Salles, 884 – Centro) e contará com barracas de comida típica e música ao vivo.

O horário de atendimento do Fundo Social de Solidariedade é de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4745-2195.