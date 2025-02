Fundo Social recebe doação de fraldas e cestas básicas

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu nos últimos dias duas importantes doações em prol das famílias em situação de vulnerabilidade. As entregas contaram com a presença da primeira-dama e presidente do órgão municipal, Déborah Raffoul, e foram realizadas em frente ao Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro.

A primeira foi feita por Victor Sousa, presidente da Associação Desportiva Suzano (AD Suzano), na terça-feira (04/02). A doação foi de 2,4 mil unidades de fraldas, arrecadadas internamente pelo clube em um gesto de solidariedade de membros, atletas e familiares dos atletas.

Na segunda ação, realizada na quarta-feira (05/02), 60 cestas básicas foram doadas pelos empresários Fernando Brandão, da Senshi Brasil, indústria alimentícia japonesa; e Willian Takara, do Varejão Kamikaze, de materiais para construção. O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, também esteve presente nessa entrega, que garantiu alimentos essenciais para aqueles que mais precisam, fortalecendo a rede de solidariedade na cidade.

A presidente do Fundo Social agradeceu pelo gesto solidário e ressaltou que doações como essas são fundamentais para a continuidade dos atendimentos às famílias em situação de vulnerabilidade. “Sabemos das dificuldades que muitas pessoas enfrentam e acreditamos que pequenos gestos como esses podem fazer uma grande diferença”, disse Déborah.