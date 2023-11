Fundo Social recebe doações de 755 quilos de alimentos

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Suzano recebeu a doação de 755 quilos de alimentos não perecíveis na última segunda e terça-feira (30 e 31/10) na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e no Paço Municipal Firmino José da Costa, no centro. Uma parte dos mantimentos, 307 quilos, foram doados pelo VIP Instituto de Música de Suzano, enquanto a empresa ICL América do Sul promoveu a entrega de 448 quilos de alimentos.

Na ação de terça-feira, a arrecadação foi realizada junto aos estudantes, pais de alunos e professores durante a primeira edição do “VIPiano”, recital de piano apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura e promovido pelo instituto de música em parceria com o vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt.

Os mantimentos foram entregues pelo representante da VIP, Renan Marques, e pelos integrantes Lene Santos, Duda Oliveira, Rodrigo Sampaio e Gabriel Silva à presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, na companhia do vereador Márcio Malt. A entidade já havia efetuado ação semelhante em junho com a realização do “GuitarVIP” e, na ocasião, foram coletados mais de 200 quilos de alimentos.

Marques destacou que o objetivo do instituto é promover a integração de crianças e jovens por meio da música e que as doações fazem parte de ações realizadas pela VIP. “Buscamos não só levar música aos alunos, mas também implantar a ideia de ajudar o próximo. É um trabalho difícil e árduo para alcançar o sucesso e fazer o bem ao mesmo tempo, mesmo assim já temos alunos que estão começando e já querem ajudar com alimentos, assim como as famílias deles também”, afirmou.

Já na ação realizada um dia antes, houve a entrega de 448 quilos de alimentos pela ICL América do Sul. A ação ocorreu no Paço Municipal e contou com a participação da diretora do Fundo Social, Beatriz Leite, do diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Arrones Dainez Júnior, das analistas de Meio Ambiente e de Controle de Qualidade da empresa, Natália Pereira da Silva Rocha e Keylla Lemos de Macedo do Amaral, respectivamente, além da coordenadora de Projetos ICL América do Sul, Maraisa de Lima Souza.

A presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, ressaltou que os alimentos vão ajudar muitas famílias e lembrou que o órgão segue à disposição para receber mais doações. “Essas atitudes da VIP e da ICL mostram que, cada vez mais, as pessoas e entidades estão engajadas em ajudar o próximo. Porém, é importante lembrar que mais pessoas precisam de ações como essa e, por isso, o nosso Fundo Social estará sempre disponível para quem quiser ajudar o próximo”, salientou.

O órgão também recebe doações de itens como materiais de higiene pessoal e cobertores. O Fundo Social de Solidariedade está localizado na rua Baruel, 501, sala 224, no centro, com atendimento das 9 às 16 horas.